Баллак о фаворитах ЛЧ: «Барса» – сильная команда с подходящим тренером, и «ПСЖ», ставший топовым с Энрике. «Реал» и «Сити» – не главные, «Бавария» тоже скорее претендент»
О шансах «Баварии» на победу в ЛЧ
«Бавария» может обыграть любого соперника. Но нужно учитывать динамику: в прошлом сезоне они вылетели в четвертьфинале от миланского «Интера». Именно поэтому «Бавария» для меня не является абсолютным фаворитом, а скорее претендентом.
«Манчестер Сити» я также не считаю главным фаворитом, учитывая их прошлые выступления и пережитые потрясения».
О том, победит ли «Реал»
«Тоже нет. Ситуация там примерно как в «Манчестер Сити».
О своих фаворитах
«Конечно, «Барселона». Команда сильная, особенно с Ламином Ямалем. У них есть выдающийся игрок, способный изменить ход событий, и Ханси Флик – идеально подходящий тренер.
Конечно, среди главных фаворитов нужно назвать «Пари Сен-Жермен», действующего чемпиона. Под руководством тренера Луиса Энрике команда стала топовой», – сказал бывший полузащитник «Баварии».
Баллак также отметил, что у «Челси» есть шанс преподнести сюрприз в этом розыгрыше турнира.