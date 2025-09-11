  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Баллак о фаворитах ЛЧ: «Барса» – сильная команда с подходящим тренером, и «ПСЖ», ставший топовым с Энрике. «Реал» и «Сити» – не главные, «Бавария» тоже скорее претендент»
10

Баллак о фаворитах ЛЧ: «Барса» – сильная команда с подходящим тренером, и «ПСЖ», ставший топовым с Энрике. «Реал» и «Сити» – не главные, «Бавария» тоже скорее претендент»

Михаэль Баллак поделился мнением о фаворитах Лиги чемпионов.

О шансах «Баварии» на победу в ЛЧ

«Бавария» может обыграть любого соперника. Но нужно учитывать динамику: в прошлом сезоне они вылетели в четвертьфинале от миланского «Интера». Именно поэтому «Бавария» для меня не является абсолютным фаворитом, а скорее претендентом.

«Манчестер Сити» я также не считаю главным фаворитом, учитывая их прошлые выступления и пережитые потрясения».

О том, победит ли «Реал»

«Тоже нет. Ситуация там примерно как в «Манчестер Сити».

О своих фаворитах

«Конечно, «Барселона». Команда сильная, особенно с Ламином Ямалем. У них есть выдающийся игрок, способный изменить ход событий, и Ханси Флик – идеально подходящий тренер.

Конечно, среди главных фаворитов нужно назвать «Пари Сен-Жермен», действующего чемпиона. Под руководством тренера Луиса Энрике команда стала топовой», – сказал бывший полузащитник «Баварии».

Баллак также отметил, что у «Челси» есть шанс преподнести сюрприз в этом розыгрыше турнира.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?33779 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Bild
logoбундеслига Германия
logoРеал Мадрид
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМанчестер Сити
logoЛа Лига
logoЧелси
logoБавария
logoБарселона
logoХанс-Дитер Флик
logoЛамин Ямаль
logoИнтер
logoЛуис Энрике
logoМихаэль Баллак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ливерпуль» – фаворит ЛЧ-2025/26 по версии суперкомпьютера Opta, «Арсенал» и «ПСЖ» – в тройке, «Ман Сити» – 4-й, «Барса» – 5-я, «Реал» – 7-й, «Бавария» – 8-я, «Ювентус» – 19-й
439 сентября, 19:25
«ПСЖ» – главный фаворит ЛЧ по версии FourFourTwo. «Барселона» – 2-я, «Ливерпуль» – 3-й, «Реал» – 4-й, «Ман Сити» – 8-й
512 сентября, 19:15
«Барселона» – фаворит общего этапа Лиги чемпионов. «Реал» – 2-й у букмекеров, «Бавария» и «Сити» – в топ-5, «Арсенал» – 7-й
4229 августа, 08:55
У «Баварии» и «ПСЖ» самое тяжелое расписание в ЛЧ, у «Арсенала» – одно из трех простейших (Opta)
3528 августа, 18:50
Главные новости
Пресс-служба сборной России после слов Дегтярева о Семаке: «Знакомьтесь, капитан сборной, взявшей бронзу Евро-2008»
55 минут назадВидео
Рязанцев о россиянах в Европе: «Зачем ехать туда, где платят меньше? Если в Бразилии через пару лет подрастут зарплаты, то оттуда никто не будет уезжать»
1322 минуты назад
«Челси» ожидает штрафа, а не спортивных санкций от FA за нарушения регламента при Абрамовиче
631 минуту назад
Росавиация открыла аэропорт Краснодара. «Краснодар» впервые с 2022 года сможет летать на гостевые матчи из своего города
2947 минут назад
Тиаго Алькантара вернулся в «Барселону». В штабе Флика он сосредоточится на тактике и подготовке к тренировкам
1159 минут назадФото
Рабинер о словах Дегтярева про Семака и Карпина: «Министра совсем понесло. Надо бы уточнить у товарища: кто такие Яшин, Харламов? Третьяка-то с Фетисовым по органам власти должен знать»
60сегодня, 13:17
Баллак о том, что Виртц не перешел в «Баварию»: «Был ли смысл оставаться в Германии еще на 2-3 года? АПЛ давно обошла Бундеслигу, которая уже не так привлекательна для топ-игроков»
15сегодня, 13:12
ЦСКА заплатит 6,2 млн долларов за Кармо, «Сан-Паулу» получит 25% от перепродажи. Вингер проходит медосмотр в Москве (Иван Карпов)
24сегодня, 12:56
Йылдыз – лучший игрок Серии А в августе
12сегодня, 12:50
Пресс-служба Кубка России после слов Дегтярева: «Семак – один из трех людей, выигравших Кубок в качестве игрока и тренера. Просто знайте»
64сегодня, 12:39
Ко всем новостям
Последние новости
Де Блекере и Кульбаков вошли в состав ЭСК РФС
212 минут назад
Пивоваров о книгах для игроков: «Динамо» предвосхитило эту инициативу. Интеллектуальное развитие футболистов – один из приоритетов, особенно в академии»
14 минут назад
«Аль-Вахда» хочет арендовать Гуарирапу у «Сочи» с правом выкупа за 4 млн евро (Metaratings)
124 минуты назад
Григорьянц о Кордобе: «Дисквалификация до двух матчей не подлежит обжалованию. «Краснодар» не может подать апелляцию»
225 минут назад
Мбаппе и Дембеле – самые дорогие игроки Фэнтези ЛЧ-2025/26 на Спортсе’‘
33 минуты назадФэнтези
Павлюченко против потолка зарплат в РПЛ: «Министр правильно сказал, не надо его вводить. Надоели разговоры, что футболисты больше всех получают, оставьте их в покое»
235 минут назад
Карапузов перешел из «Пари НН» в «Урал» на правах аренды до конца сезона
258 минут назад
Хаманн о Кейне: «Есть вероятность, что он уйдет после ЧМ и вернется в АПЛ. У «Баварии» сейчас нет замены, потому что Вольтемаде не пришел, а Джексон только в аренде»
сегодня, 13:26
«Сочи» ведет переговоры с экс-вратарем «Крыльев» Ломаевым («Чемпионат»)
2сегодня, 13:24
«Динамо» Махачкала подписало Миру из «Тонделы». Контракт 22-летнего форварда – до 2029-го
1сегодня, 13:24