Баллак о фаворитах ЛЧ: «Барса» – сильная команда с подходящим тренером, и «ПСЖ», ставший топовым с Энрике. «Реал» и «Сити» – не главные, «Бавария» тоже скорее претендент»

Михаэль Баллак поделился мнением о фаворитах Лиги чемпионов.

О шансах «Баварии» на победу в ЛЧ

«Бавария » может обыграть любого соперника. Но нужно учитывать динамику: в прошлом сезоне они вылетели в четвертьфинале от миланского «Интера ». Именно поэтому «Бавария» для меня не является абсолютным фаворитом, а скорее претендентом.

«Манчестер Сити » я также не считаю главным фаворитом, учитывая их прошлые выступления и пережитые потрясения».

О том, победит ли «Реал»

«Тоже нет. Ситуация там примерно как в «Манчестер Сити».

О своих фаворитах

«Конечно, «Барселона ». Команда сильная, особенно с Ламином Ямалем. У них есть выдающийся игрок, способный изменить ход событий, и Ханси Флик – идеально подходящий тренер.

Конечно, среди главных фаворитов нужно назвать «Пари Сен-Жермен», действующего чемпиона. Под руководством тренера Луиса Энрике команда стала топовой», – сказал бывший полузащитник «Баварии».

Баллак также отметил, что у «Челси» есть шанс преподнести сюрприз в этом розыгрыше турнира.