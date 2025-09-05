В академии «Локомотива» завершился третий модуль «Пути тренера». Ротенберг заявил: «Менталитет победителей – только вперед, а наши тренеры – проводники ДНК»

Третий день «Пути тренера» прошел на базе «Локомотива» в Баковке.

«Путь тренера» – образовательная программа, направленна на развитие тренеров академии «Локомотива».

Третий модуль в течение трех дней проходил для тренеров молодежки, команд ЮФЛ и старших возрастов «Локомотив-Перово». В его рамках были подняты темы, связанные с профессиональным ростом тренеров, нюансах в подготовке футболистов молодежных и юношеских команд и общей философии «Локомотива».

«Данные мероприятия имеют очень важное значение для клуба и нашей системы подготовки. Это финальный модуль «Пути тренера» в этом году. Мы старались сделать для вас не только интересный, но и, в первую очередь познавательный интенсив. Я надеюсь, что он дал вам возможность взглянуть на работу немного с другой стороны.

Наша задача в том, чтобы «Локомотив» был на первом месте. Менталитет и психология победителей – это только вперед, а наши тренеры – это проводники ДНК «Локомотива», – отметил заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг .

Академия «Локомотива» провела «Путь тренера» в Баковке