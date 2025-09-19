Непомнящий про бан Станковича: «Зло должно быть наказано. Это не совсем адекватное поведение для тренера»
Валерий Непомнящий одобряет отстранение Деяна Станковича.
– Станковича дисквалифицировали на месяц. Что думаете?
– С одной стороны, позитивно отношусь к этому. Зло должно быть наказано. Это не совсем адекватное поведение для тренера.
А с другой стороны, это может больше замотивировать «Спартак». Думаю, что для игроков такая история – дополнительная мотивация, – отметил бывший главный тренер «Томи».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
