Непомнящий про бан Станковича: «Зло должно быть наказано. Это не совсем адекватное поведение для тренера»

Валерий Непомнящий одобряет отстранение Деяна Станковича.

– Станковича дисквалифицировали на месяц. Что думаете?

– С одной стороны, позитивно отношусь к этому. Зло должно быть наказано. Это не совсем адекватное поведение для тренера.

А с другой стороны, это может больше замотивировать «Спартак». Думаю, что для игроков такая история – дополнительная мотивация, – отметил бывший главный тренер «Томи».