Борис Ротенберг-младший: «Россия, безусловно, футбольная страна. Таланты есть, но нужно провести системную работу для привлечения детей и их родителей»

Борис Ротенберг-младший высказался о популяризации футбола в России.

– Слуцкий рассказывал, что в России есть проблемы с молодежным футболом. Можно ли назвать футбол популярным видом спорта в России среди молодежи?



- Это очень дискуссионный вопрос. Я считаю, что наша страна, безусловно, является футбольной. У нас есть проблемы, но мы шаг за шагом решаем их на уровне РФС.

Наша задача, в «Локомотиве », не только воспитывать игроков для основной команды и популяризировать футбол. Это важная задача, чтобы ребята занимались спортом, знали, что такое дисциплина и командная работа.

Мы видим положительную тенденцию, каждый год увеличивается количество детей, приходящих на просмотр. Это не какие-то большие цифры, но это огромная работа по привлечению детей в спорт.

Вы знаете, что современные технологии немного мешают нам это делать. Мы в «Локомотиве» делаем все возможное, чтобы заинтересовать детей футболом.

У нас также есть отдел по регионам, который занимается популяризацией бренда «Локомотива». Дети могут бесплатно пройти тестирование у наших специалистов и получить шанс попасть в академию. После данных мероприятий 2-3 ребенка были приглашены к нам.

Таланты в России есть, но нужно провести системную работу для привлечения детей и их родителей, – сказал заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг .