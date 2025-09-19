Контрольный пакет акций «Атлетико» может купить американский инвестфонд Apollo. Переговоры на продвинутом этапе

У «Атлетико» может смениться владелец.

Reuters сообщает, что генеральный директор клуба Мигель Анхель Хиль и президент Энрике Сересо обсуждают с Apollo Global Management продажу принадлежащего им контрольного пакета акций. Переговоры с американским инвестиционным фондом находятся на продвинутой стадии.

Apollo, вероятно, не получит весь контрольный пакет сразу, но в конечном счете станет его владельцем на более позднем этапе сделки. Также возможен выкуп доли у инвестфонда Ares Management.

Три вышеуказанных инвестора владеют около 70% клуба через Atlético HoldCo. Остальная часть принадлежит группе Quantum Pacific.

Со ссылкой на Expansion также сообщается, что в рамках сделки с Apollo клуб оценивается в 2,5 миллиарда евро.