  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Контрольный пакет акций «Атлетико» может купить американский инвестфонд Apollo. Переговоры на продвинутом этапе
4

Контрольный пакет акций «Атлетико» может купить американский инвестфонд Apollo. Переговоры на продвинутом этапе

У «Атлетико» может смениться владелец.

Reuters сообщает, что генеральный директор клуба Мигель Анхель Хиль и президент Энрике Сересо обсуждают с Apollo Global Management продажу принадлежащего им контрольного пакета акций. Переговоры с американским инвестиционным фондом находятся на продвинутой стадии.

Apollo, вероятно, не получит весь контрольный пакет сразу, но в конечном счете станет его владельцем на более позднем этапе сделки. Также возможен выкуп доли у инвестфонда Ares Management.

Три вышеуказанных инвестора владеют около 70% клуба через Atlético HoldCo. Остальная часть принадлежит группе Quantum Pacific.

Со ссылкой на Expansion также сообщается, что в рамках сделки с Apollo клуб оценивается в 2,5 миллиарда евро.

«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?1198 голосов
Ман ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Reuters
logoАтлетико
деньги
Энрике Сересо
Инвестиции
бизнес
logoЛа Лига
Мигель Анхель Хиль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Испании. «Бетис» против «Сосьедада», «Реал» примет «Эспаньол» в субботу, «Барса» сыграет с «Хетафе» в воскресенье
532 минуты назадLive
Алонсо о конфликте Симеоне с фанатами «Ливерпуля» в ЛЧ: «Тема оскорблений давно вышла из-под контроля. Приходится учиться жить с этим»
6сегодня, 12:58
«Атлетико» расследует плевок члена штаба Симеоне в болельщиков «Ливерпуля». УЕФА может вынести дисциплинарное взыскание
4сегодня, 04:20
Главные новости
Пилот «Формулы-1» Сайнс о «Золотом мяче»: «Болею за «Реал», но отдал бы приз Ямалю. Он потрясающий, лучший сейчас»
7 минут назад
Алонсо про сохранение дисквалификации Хейсена: «Я не удивлен. Если ошибка признана, это должно иметь последствия – но их нет»
114 минут назад
Федорищев покидает должность губернатора Самарской области. С ним уйдут и руководители «Крыльев» (Иван Карпов)
414 минут назад
Джером Боатенг завершил карьеру. Защитник выиграл 25 трофеев с «Баварией» и стал чемпионом мира с Германией
2234 минуты назад
Долги «МЮ» превысили 1 млрд фунтов. Клуб взял 105 млн из кредитных денег для летних трансферов
25сегодня, 18:32
Дзюба встретился с мальчиком, который сказал, что тот медленно бегает. Форвард «Акрона» подарил ему свою футболку
9сегодня, 18:17
«Диванные критики завидуют и не хотят встать чем-то заняться. Мы жертвуем здоровьем, я променял детство на футбол». Рожков об осуждении зарплат игроков
95сегодня, 17:54
Член совдира «Локо» Филатов продал бы Батракова за 20 млн евро: «Жили же как-то без него раньше. На эти деньги можно много игроков купить качественных»
29сегодня, 17:53
Генменеджер Ла Лиги Гомес о снижении лимита расходов «Барсы» на 112 млн: «Сумма совпадает с деньгами за VIP-места. Один аудитор сказал да, потом другой сказал нет – и лишил клуб 100 млн»
10сегодня, 17:42
ЦСКА и Кузяев обсуждают контракт по схеме «1+1». Медосмотр – на этой неделе («СЭ»)
70сегодня, 17:23
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Бетис» против «Сосьедада», «Реал» примет «Эспаньол» в субботу, «Барса» сыграет с «Хетафе» в воскресенье
532 минуты назадLive
Глава КДК Григорьянц: «Мне кажется, есть два разных Станковича. Тот, который был на заседании, адекватен»
1344 минуты назад
Чемпионат Франции. «Лион» принимает «Анже», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в воскресенье
247 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Лечче» принимает «Кальяри», «Ювентус» и «Милан» проведут матчи в субботу, «Интер» – в воскресенье
447 минут назадLive
Александр Кержаков: «9 очков отрыва «Краснодара» от «Зенита» – это очень много. Основная проблема петербуржцев – у них нет эмоций, у краснодарцев в этом преимущество»
553 минуты назад
Врач сборной России Вартапетов о пиве: «Доказано, что слабый алкоголь не является универсальным восстановлением, изотоником. У нас пить его не принято ни в раздевалке, ни после матча»
5сегодня, 18:31
Чемпионат Германии. «Штутгарт» принимает «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет в субботу, «Дортмунд» и «Байер» – в воскресенье
1сегодня, 18:30Live
Гвардиола о 8-м месте «Ман Сити»: «Мы выиграли АПЛ 6 раз и в 4-5 случаях отставали от «Ливерпуля» и «Арсенала» в декабре, январе. Впереди еще много матчей»
1сегодня, 18:25
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Наср» Роналду сыграет в субботу
3сегодня, 18:00Live
Зампред Госдумы Жуков за увольнение Станковича: «При таком составе нет вразумительной игры – это же ненормально. В большинстве матчей абсолютно невнятный футбол. Игроки не знают, что делать»
9сегодня, 17:59