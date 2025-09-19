  • Спортс
  • «Атлетико» расследует плевок члена штаба Симеоне в болельщиков «Ливерпуля». УЕФА может вынести дисциплинарное взыскание
«Атлетико» расследует плевок члена штаба Симеоне в болельщиков «Ливерпуля». УЕФА может вынести дисциплинарное взыскание

«Атлетико» расследует инцидент с плевком одного из членов штаба клуба.

Конфликт произошел в конце гостевого матча с «Ливерпулем» (2:3) в Лиге чемпионов. 

По словам фаната мерсисайдцев Джонни Поултера, ассистент тренера мадридцев Диего Симеоне плюнул в него в ходе стычки. Аргентинец, в свою очередь, заявил, что болельщики хозяев демонстрировали ему средний палец.

По информации BBC, «Атлетико» проведет внутреннее расследование инцидента, но не будет давать публичных комментариев.

Ранее стало известно, что УЕФА также проведет расследование с возможным вынесением дисциплинарного взыскания. «Ливерпуль» предоставит соответствующее видео и другую информацию по данному инциденту.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
logoАтлетико
logoЛиверпуль
logoДиего Симеоне
logoУЕФА
болельщики
происшествия
