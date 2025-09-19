«Атлетико» расследует плевок члена штаба Симеоне в болельщиков «Ливерпуля». УЕФА может вынести дисциплинарное взыскание

«Атлетико» расследует инцидент с плевком одного из членов штаба клуба.

Конфликт произошел в конце гостевого матча с «Ливерпулем » (2:3) в Лиге чемпионов.

По словам фаната мерсисайдцев Джонни Поултера, ассистент тренера мадридцев Диего Симеоне плюнул в него в ходе стычки. Аргентинец, в свою очередь, заявил, что болельщики хозяев демонстрировали ему средний палец.

По информации BBC, «Атлетико » проведет внутреннее расследование инцидента, но не будет давать публичных комментариев.

Ранее стало известно , что УЕФА также проведет расследование с возможным вынесением дисциплинарного взыскания. «Ливерпуль» предоставит соответствующее видео и другую информацию по данному инциденту.