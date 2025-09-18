У «ПСЖ» 6 побед в 6 матчах сезона – 5 в игровое время и по пенальти в Суперкубке Европы против «Тоттенхэма»

«ПСЖ» выиграл все 6 матчей сезона.

Сегодня команда Луиса Энрике обыграла «Аталанту» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов – 4:0.

Перед этим парижане одержали победы над «Лансом» (2:0), «Нантом» (1:0), «Анже» (1:0), «Тулузой» (6:3) и завоевали Суперкубок Европы, выиграв у «Тоттенхэма» в серии пенальти (2:2, 4:3).

В следующем матче «ПСЖ » встретится с «Марселем» в Лиге 1.