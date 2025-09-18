Энрике о том, почему смотрел с трибун 1-й тайм матча с «Аталантой»: «Это дает больше информации, я могу все контролировать. На выезде с «Марселем» я бы на это не решился»

Луис Энрике объяснил, почему смотрел с трибун первый тайм матча с «Аталантой».

Во вчерашнем матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» одержал домашнюю победу со счетом 4:0.

«Я хотел провести первый тайм на трибунах, так всегда лучше, потому что это дает лучший обзор и больше информации. Думаю, команда блестяще справилась с давлением. Так легче понять стиль соперника и как его прессинговать. Во втором тайме соперник немного изменил игру, они оборонялись в центре поля, но, я думаю, мы доминировали на протяжении всего матча.

На выезде [против «Марселя »] я бы на это не решился. Особенно при не самом лучшем моем физическом состоянии. Лучше не играть с огнем. Я буду рядом со своими игроками, чтобы почувствовать накал страстей. Это классика французского футбола, матч, в котором каждый хотел бы играть и тренировать в напряженной атмосфере. Это привлекательно для всех игроков.

Я и мой штаб долгое время пытались улучшить наши результаты. Я давно наблюдаю, как тренеры по регби смотрят на игры с совершенно иной точки зрения. Мне нравится возможность наблюдать за этим прогрессом.

Я хотел посмотреть первый тайм с трибун, и он великолепен. Все совсем по-другому. Я могу контролировать все. Это интересный вариант, который я буду использовать в будущем. После этого можно сделать отличный разбор в перерыве, потому что вы четко видели, кто был хорош на поле. У нас много прямой информации. В этом смысле это очень хорошо», – сказал главный тренер «ПСЖ ».