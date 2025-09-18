Энрике о 4:0 с «Аталантой»: «Очень хороший матч, «ПСЖ» заслужил победу. О пенальти Барколя мы должны спросить его, а не тренера»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги игры с «Аталантой».

Парижский клуб одержал победу со счетом 4:0 в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Очень хороший матч. Мы счастливы. Это было трудно. Мы создали несколько моментов. Мы заслужили победу.

Качество наших игроков – не сюрприз. Мы просто должны стараться улучшать свою игру на каждом этапе матча. Я думаю, мы порадовали наших болельщиков. Это был очень хороший вечер.

Травма Жоау Невеша была неожиданной. Мы должны подождать и посмотреть, что скажет доктор. Что касается пенальти Барколя, мы должны спросить его, а не тренера», – с улыбкой сказал Энрике .