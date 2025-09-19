Кисляк – в десятке лучших игроков U21 по созданию моментов. Йылдыз – 1-й, Гюлер – 4-й, Ямаль – 5-й
Матвей Кисляк входит в число лучших молодых футболистов по созданию моментов.
Международный центр спортивных исследований представил десятку игроков в возрасте до 21 года из 55 сильнейших топ-лиг, которые чаще других отдают передачи под удар или партнерам, находящимся в выгодных позициях.
В рейтинг попали:
1. Кенан Йылдыз («Ювентус»), рейтинг CIES – 92,3 из 100.
2. Малик Фофана («Лион») – 89,4.
3. Эстевао («Челси») – 87,6.
4. Арда Гюлер («Реал») – 87.
5. Ламин Ямаль («Барселона») – 86,8.
6. Йоан Манзамби («Фрайбург») – 85,9.
7. Жан-Маттео Баойя («Айнтрахт») – 85,2.
8. Матвей Кисляк (ЦСКА) – 85,1.
9. Томас Йоргенсен («Виборг») – 84.
10. Теренс Куду («Мехелен») – 84.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: CIES
