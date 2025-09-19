  • Спортс
  • Кисляк – в десятке лучших игроков U21 по созданию моментов. Йылдыз – 1-й, Гюлер – 4-й, Ямаль – 5-й
13

Кисляк – в десятке лучших игроков U21 по созданию моментов. Йылдыз – 1-й, Гюлер – 4-й, Ямаль – 5-й

Матвей Кисляк входит в число лучших молодых футболистов по созданию моментов.

Международный центр спортивных исследований представил десятку игроков в возрасте до 21 года из 55 сильнейших топ-лиг, которые чаще других отдают передачи под удар или партнерам, находящимся в выгодных позициях.

В рейтинг попали:

1. Кенан ЙылдызЮвентус»), рейтинг CIES – 92,3 из 100.

2. Малик ФофанаЛион») – 89,4.

3. Эстевао («Челси») – 87,6.

4. Арда ГюлерРеал») – 87.

5. Ламин ЯмальБарселона») – 86,8.

6. Йоан Манзамби («Фрайбург») – 85,9.

7. Жан-Маттео Баойя («Айнтрахт») – 85,2.

8. Матвей Кисляк (ЦСКА) – 85,1.

9. Томас Йоргенсен («Виборг») – 84.

10. Теренс Куду («Мехелен») – 84.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: CIES
