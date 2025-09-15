  • Спортс
  Кисляк интересен еще одному саудовскому клубу. Ранее 30 млн евро была готова заплатить «Аль-Кадисия» (Sport24)
Кисляк интересен еще одному саудовскому клубу. Ранее 30 млн евро была готова заплатить «Аль-Кадисия» (Sport24)

Матвей Кисляк интересен еще одному саудовскому клубу, но предложений пока не было.

Об этом сообщает Sport24.

Ранее стало известно, что «Аль-Кадисия» была готова приобрести полузащитника ЦСКА примерно за 30 млн евро, но сторонам не удалось договориться – официального предложения сделано не было.

