Кисляк интересен еще одному саудовскому клубу. Ранее 30 млн евро была готова заплатить «Аль-Кадисия» (Sport24)
Матвей Кисляк интересен еще одному саудовскому клубу, но предложений пока не было.
Об этом сообщает Sport24.
Ранее стало известно, что «Аль-Кадисия» была готова приобрести полузащитника ЦСКА примерно за 30 млн евро, но сторонам не удалось договориться – официального предложения сделано не было.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости