Кисляк интересен еще одному саудовскому клубу. Ранее 30 млн евро была готова заплатить «Аль-Кадисия» (Sport24)

Матвей Кисляк интересен еще одному саудовскому клубу, но предложений пока не было.

Об этом сообщает Sport24. Ранее стало известно , что «Аль-Кадисия» была готова приобрести полузащитника ЦСКА примерно за 30 млн евро, но сторонам не удалось договориться – официального предложения сделано не было.