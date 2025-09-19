  • Спортс
  Ткаченко об уходе Файзуллаева из ЦСКА: «Клуб понимал, что Аббосу лучше уйти. Его цена могла не вырасти»
Ткаченко об уходе Файзуллаева из ЦСКА: «Клуб понимал, что Аббосу лучше уйти. Его цена могла не вырасти»

Герман Ткаченко прокомментировал уход Аббосбека Файзуллаева из ЦСКА.

Этим летом футболист перешел в «Истанбул» за 7,5 млн евро.

– Окончательное решение об уходе Файзуллаева из ЦСКА было связано с потерей места в старте?

– Не из-за этого, но в том числе. И не из-за того, что не играл в старте, а из-за роли, которую ему отводил Николич в той системе.

Мы были открыты с ЦСКА. Клуб тоже понимал, что Аббосу лучше уйти, потому что его цена в той роли могла не вырасти.

– Как возник «Истанбул»?

Мы делали туда трансфер Эльдора Шомуродова, предложили Аббоса. «Истанбул» – часть City Football Group, поэтому клуб запросил отчет о Файзуллаеве у головного офиса. Получив предельно положительный отчет, включились.

– Как возможна сделка между клубом City Group и санкционным ЦСКА?

– Все-таки «Истанбул» –  турецкий клуб, они не теряют части независимости. Это, мягко говоря, не беспроблемная сделка, но проблемы возникли не из-за City Group, а из-за статуса ЦСКА.

Сначала ЦСКА решил продать Файзуллаева. Потом ушел Николич – решили не продавать. Нужно было убедить продать, потом согласовать цену. Потом контракт с «Башакшехиром». Потом все провести. Было очень тяжело. При этом каждый последующий этап был сложнее предыдущего, хотя обычно бывает наоборот.

Спасибо «Истанбулу» и ЦСКА за терпение и профессионализм, – сказал глава агентства ProSports Management Герман Ткаченко в интервью Спортсу’‘.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
