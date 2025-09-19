«Зенит» проведет гаражную распродажу игровой формы прошлых лет: «Возможность пополнить гардероб и внести вклад в сохранение окружающей среды»
«Зенит» проведет гаражную распродажу футбольной экипировки.
Событие состоится 21 сентября в Санкт-Петербурге.
В рамках распродажи будут представлены более 2500 позиций экипировки «Зенита» последних семи сезонов, включая игровую и тренировочную форму.
Отмечается, что каждый гость, который принесет на мероприятие чистые вещи в хорошем состоянии и сдаст их в специальный контейнер, получит скидку.
Главной целью акции указано развитие осознанного потребления и устойчивой моды среди болельщиков клуба.
«Это событие – не только возможность пополнить гардероб уникальными коллекционными предметами, но и способ внести вклад в сохранение окружающей среды, поддержав круговорот вещей в природе», – сказано в сообщении на сайте «Зенита».
