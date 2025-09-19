  • Спортс
  • Шченсны о роли второго вратаря «Барсы»: «С гордостью выполняю ее. У Гарсии невероятный потенциал, но нет опыта на самом высоком уровне, я постараюсь помочь ему»
Войчех Шченсны рассказал о роли второго номера в «Барсе».

«Я являюсь запасным вратарем и, если не случится ничего непредвиденного, то им и останусь. Моя роль заключается в том, чтобы как можно лучше подготовить Жоана [Гарсию] к матчам. Считаю, что это вратарь с невероятным потенциалом, который уже входит в европейскую элиту с точки зрения физики.

С большой гордостью выполняю эту роль, потому что был к ней готов, когда соглашался на новый контракт. И я не разочарован этой ролью. У Жоана нет опыта на самом высоком уровне, и это то, что он должен нарабатывать, а я постараюсь помочь ему, чтобы он мог показывать стабильную форму на протяжении всего сезона.

Это непросто, когда приходится играть каждые три дня под огромным давлением. Это то, чему он должен научиться. Надеюсь, что внесу свою лепту в его успех», – сказал вратарь «Барселоны». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Meczyki
