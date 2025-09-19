Форвард «Ньюкасла» Гордон об 1:2 с «Барсой»: «Можем гордиться, как сыграли против одной из сильнейших команд мира. Не думаю, что разница в классе была большой»

Энтони Гордон оценил поражение от «Барселоны» (1:2) в 1-м туре Лиги чемпионов.

«Мы можем гордиться тем, как сыграли. Показали все, на что способны, в матче против одной из сильнейших команд мира.

Не думаю, что разница в классе была большой. У нас были хорошие моменты, но нужно их реализовывать», – сказал нападающий «Ньюкасла ».