Форвард «Ньюкасла» Гордон об 1:2 с «Барсой»: «Можем гордиться, как сыграли против одной из сильнейших команд мира. Не думаю, что разница в классе была большой»
Энтони Гордон оценил поражение от «Барселоны» (1:2) в 1-м туре Лиги чемпионов.
«Мы можем гордиться тем, как сыграли. Показали все, на что способны, в матче против одной из сильнейших команд мира.
Не думаю, что разница в классе была большой. У нас были хорошие моменты, но нужно их реализовывать», – сказал нападающий «Ньюкасла».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
