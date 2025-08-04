Орлов о Глушенкове против ЦСКА: «Запорол две атаки, две передачи отдал в никуда. Меньше надо думать о себе и своей неповторимости, а больше – о «Зените»

Геннадий Орлов раскритиковал поведение Максима Глушенкова.

В матче 3-го тура Мир РПЛ против ЦСКА (1:1) полузащитник «Зенита » вышел на поле на 84-й минуте.

«Считаю, Семак справедливо не включил Глушенкова в стартовый состав. Его выпустили на поле на 84-й минуте. И что он продемонстрировал? Запорол две атаки! Две передачи отдал в никуда. Первую – в ноги армейцу, вторую, неудобную, на Лусиано . В борьбу! Вот что мы имеем на выходе.

Меня просто удивило интервью его отца. Мол, если к сыну так тут относятся, он может сменить команду. А как относятся-то? Может быть, надо спрашивать прежде всего с себя?! Меньше думать о себе, о своей яркости, неповторимости, исключительности. А больше – о «Зените »!

А то в каком-то матче Глушенков начал предъявлять претензии Мантуану . Так ты посмотри для начала, как он пашет, как отдается игре, какой у него КПД! Вот этого Максиму сейчас недостает. Не набрал форму, не приносит пользы.

Конкуренция в «Зените» очень серьезная. К ней нужно быть готовым! Если не тянешь, остаешься в запасе. Борись за место в составе. Ты – на контракте. Доказывай, что ты лучше. Он же уже сменил четыре команды, так? Так ты задумайся: может, уже хватит? Может, пора остановиться? Данные у Глушенкова есть. Очень жалко будет, если он пропадет как футболист. Это станет его поражением», – сказал комментатор.