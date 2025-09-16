«Барселона» сыграет с «ПСЖ» в ЛЧ на «Олимпик Льюис Компанис» (Diario Sport)

«Барселона» не сможет сыграть с «ПСЖ» на «Камп Ноу».

По информации Diario Sport, первый домашний матч каталонцев в общем этапе Лиги чемпионов, запланированный на 1 октября, пройдет на «Олимпик Льюис Компанис ».

После завершения первого этапа реконструкции «Камп Ноу » вместимость стадиона составит 27 000 человек. «Барселона » получила сертификат о завершении работ первого этапа строительного проекта Spotify Camp Nou, но клубу по-прежнему необходимо представить документацию в городской совет Барселоны, который должен будет рассмотреть ее перед выдачей разрешения. Проведение матчей Лиги чемпионов требует минимальной вместимости и открытия определенных секторов на трибунах.

Отмечается, что «Барселона» не намерена объявлять о месте проведения матча с «ПСЖ » до официального сообщения.

«Барселона» начнет выступления в Лиге чемпионов выездным матчем с «Ньюкаслом». Игра первого тура общего этапа пройдет 18 сентября.