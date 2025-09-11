  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапорта о Национальном дне Каталонии: «Барса» – организация с глубоко демократическими корнями. Ветры демократии не всегда дуют в пользу нашей страны, но этот день имеет огромное значение»
1

Лапорта о Национальном дне Каталонии: «Барса» – организация с глубоко демократическими корнями. Ветры демократии не всегда дуют в пользу нашей страны, но этот день имеет огромное значение»

Жоан Лапорта принял участие в мероприятиях Национального дня Каталонии.

Президент «Барселоны» возглавил представителей клуба на церемонии возложения цветов к памятнику Рафаэля Казановы-и-Гомеса в этот четверг.

Казанова-и-Гомес – каталонский юрист, сторонник Карла VI, императора Священной Римской империи в качестве претендента на корону Испании во время войны за испанское наследство. Был мэром Барселоны и главнокомандующим Каталонии во время блокады города, а также командиром полиции Барселоны на фронте Сан Петер в последний день осады. Оправившись от ран, полученных на войне, продолжил борьбу против абсолютизма в качестве адвоката.

Президента сопровождали члены совета директоров клуба, в том числе вице-президенты Рафа Юсте и Елена Форт, а также несколько директоров и игроки клубных команд, среди которых присутствовал новый голкипер первой команды Жоан Гарсия.

В своей речи Лапорта подчеркнул неизменную приверженность «Барселоны» каталонскому национализму на протяжении всей почти 126-летней истории.

«В очередной раз «Барселона», организация с глубоко демократическими корнями, присутствует на церемонии возложения цветов к памятнику Рафаэлю Казанове, которая проходит в Национальный день Каталонии.

Это событие имеет огромное символическое и историческое значение, учитывая, что «Барселона» участвует в нем уже более века. Все это время нас сопровождают ветры демократии, которые, к сожалению, не всегда дуют в пользу нашей страны», – сказал Лапорта.

Кроме того, президент «блауграны» высказался о возвращении на стадион «Камп Ноу»: «Мы вернемся как можно скорее».

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?32615 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
Политика
logoЛа Лига
logoЖоан Лапорта
logoЖоан Гарсия
Рафа Юсте
logoКамп Ноу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Месси может поучаствовать в выборах президента «Барселоны» в той или иной роли. C ним связывались близкие к клубу люди – но не Лапорта (Cadena SER)
249 сентября, 18:49
УЕФА разрешил «Барселоне» сменить домашний стадион по ходу общего этапа ЛЧ. Случай каталонцев посчитали форс-мажором
362 сентября, 14:34
Лапорта полежал на газоне «Камп Ноу» – в костюме и галстуке
4731 августа, 10:04Фото
Главные новости
Агбонлахор о том, что Мбаппе лучше Холанда и Исака: «Он пришел в «Реал» и подвинул Винисиуса, он теперь главный. Потрясающий игрок»
1721 минуту назад
Митрофанов о матче России и США: «РФС при поддержке Лаврова ведет переговоры. Можно сыграть в Москве, в Вашингтоне»
1843 минуты назад
«Локомотив» не продал Баринова в ЦСКА за 3 млн евро и хочет 4 млн и бонусы. Армейцы рассчитывают купить хавбека за 3 млн (Иван Карпов)
6452 минуты назад
Дегтярев о лимите: «Если его ужесточить, клубы станут привозить иностранцев посильнее. Их будет меньше, но они будут повышать уровень лиги»
7654 минуты назад
Митрофанов о лимите: «Установление ограничений – полномочие Минспорта, с точки зрения РФС вопрос дискуссионный. Мы всех доводов пока не слышали, их изложат на встрече»
11сегодня, 08:47
Дегтярев заявил, что не введет потолок зарплат в РПЛ: «Минспорт никаких потолков, налогов и штрафов не собирается вводить, мы регулируем только лимит, а все остальное решает РФС»
43сегодня, 08:45
Дегтярев о встрече с клубами РПЛ и РФС: «Разговор обязательно будет, в ближайшие недели. Огромное уважение им за то, чем они занимаются»
7сегодня, 08:37
Эль-Каруани отказался переходить в «Спартак». Трансфер левого защитника «Утрехта» сорвался («СЭ»)
13сегодня, 08:29
ЦСКА и «Локомотив» продолжают переговоры по Баринову («Чемпионат»)
25сегодня, 08:19
Кандидат в мэра Нью-Йорка запустил петицию против ФИФА из-за цен на билеты ЧМ-2026 – от 60 до 6730 долларов. Мамдани призывает отказаться от динамического ценообразования
16сегодня, 08:18
Ко всем новостям
Последние новости
Путин – финалистам школьной лиги «Кожаный мяч», приуроченной к 80-летию победы в ВОВ: «Желаю вам новых достижений и всего наилучшего»
27 минут назад
«Крылья Советов» отдали Бобра в аренду «Нефтехимику» до конца сезона с возможностью досрочного возвращения
27 минут назад
Мбаппе о том, когда плакал в последний раз: «Когда «ПСЖ» проиграл «Ман Сити» в полуфинале ЛЧ. Я не играл и чуть не расплакался, потому что был бесполезен»
117 минут назад
Эссугу выбыл до 2026 года после операции на бедре. Опорник «Челси» травмировался в сборной Португалии U21
221 минуту назад
Йерай о дисквалификации: «После химиотерапии я облысел и начал лечение. Моя жена лечилась почти так же – однажды, когда моих таблеток не было, я принял ее лекарство, не зная, что в нем запрещенное вещество»
34 минуты назад
Митрофанов о бане России: «Почти все европейские федерации и УЕФА против – приняли решение под давлением политиков. Есть позитивная тенденция, все больше европейцев за восстановление»
136 минут назад
Гол форварда барнаульского «Динамо» Могеля, травмировавшегося после сальто при праздновании, признали лучшим в августе по версии болельщиков. Игрок больше не сыграет в этом сезоне
3сегодня, 08:50Видео
Мбаппе о Дембеле и Хакими среди претендентов на «Золотой мяч»: «Не могу выбрать между двумя друзьями – главное, что их выступления отметили. Я не могу выиграть в этом году»
1сегодня, 08:34
Пепе и Мартинес получили награды от лиги Португалии за вклад в футбол и профессиональные заслуги
1сегодня, 08:33
Депутат Свищев о банкротстве «Химок»: «Важно, чтобы к ситуации подключились профильные силовые ведомства. Закрыть долги – ответственность инвестора»
3сегодня, 08:21