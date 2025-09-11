Жоан Лапорта принял участие в мероприятиях Национального дня Каталонии.

Президент «Барселоны» возглавил представителей клуба на церемонии возложения цветов к памятнику Рафаэля Казановы-и-Гомеса в этот четверг.

Казанова-и-Гомес – каталонский юрист, сторонник Карла VI, императора Священной Римской империи в качестве претендента на корону Испании во время войны за испанское наследство. Был мэром Барселоны и главнокомандующим Каталонии во время блокады города, а также командиром полиции Барселоны на фронте Сан Петер в последний день осады. Оправившись от ран, полученных на войне, продолжил борьбу против абсолютизма в качестве адвоката.

Президента сопровождали члены совета директоров клуба, в том числе вице-президенты Рафа Юсте и Елена Форт, а также несколько директоров и игроки клубных команд, среди которых присутствовал новый голкипер первой команды Жоан Гарсия .

В своей речи Лапорта подчеркнул неизменную приверженность «Барселоны» каталонскому национализму на протяжении всей почти 126-летней истории.

«В очередной раз «Барселона », организация с глубоко демократическими корнями, присутствует на церемонии возложения цветов к памятнику Рафаэлю Казанове, которая проходит в Национальный день Каталонии.

Это событие имеет огромное символическое и историческое значение, учитывая, что «Барселона» участвует в нем уже более века. Все это время нас сопровождают ветры демократии, которые, к сожалению, не всегда дуют в пользу нашей страны», – сказал Лапорта .

Кроме того, президент «блауграны» высказался о возвращении на стадион «Камп Ноу»: «Мы вернемся как можно скорее».