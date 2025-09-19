Голенков после 2:1 со «Спартаком»: «Почему на Заболотном ставят пенальти, а на мне нет? Почему ВАР не вмешивается, когда меня в штрафной держат за футболку?»

Егор Голенков недоволен судейством в матче со «Спартаком» (2:1).

«Ростов » обыграл в гостях красно-белых в 4-м туре Фонбет Кубка России. Игру обслуживал арбитр Антон Фролов .

— В концовке матча был момент, когда Ву ударил Одоевского по маске. Как расценишь эпизод?

— Если это было специально, почему ВАР не вмешивается? Почему ВАР не вмешивается, когда меня в штрафной держат за футболку? Почему на Заболотном ставят пенальти, а на мне не ставят? Я не знаю.

Вопросы по судейству в течение всего сезона. Они разные моменты трактуют по‑разному. Мы играем с «Ахматом», арбитр добавляет четыре минуты. За это время происходят красная карточка и желтая карточка Шелии. Все четыре минуты я подбегаю к судье и прошу добавить еще времени. Звучит свисток, я подбегаю и спрашиваю, сколько сыграли — время 94:08, а он тормозит его. Я не понимаю этого.

— Представители судейского корпуса приезжали к вам перед сезоном?

— Я не хочу их слушать. Смотрю, какие решения они выносят. И практически всегда признают, что арбитр прав. Три года назад я был на собрании, когда Валерий Георгиевич [Карпин] с ними общался. Ну что, я что‑то новое услышал? Нет. Нечего делать на этом собрании, по сути, — сказал нападающий «Ростова».