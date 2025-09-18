Кузьмин об игре против Месси: «В мыслях не мяч отнять, а хотя бы по ногам дать, чтобы не прошел. Оборачиваюсь – он уже по воротам бьет. Настолько резкий и техничный»

Олег Кузьмин поделился воспоминаниями об игре против Лионеля Месси.

Тренер и бывший защитник «Рубина» принял участие в интервью с нынешним капитаном казанцев Олегом Ивановым .

В ходе разговора он рассказал о матче с «Барселоной» (1:1) в 2010 году в рамках Лиги чемпионов .

Кузьмин: «Получилось так, что где-то в центре поля мы сошлись. Вот он на меня идет, у меня в мыслях не то, что мяч отнять, а хотя бы просто по ногам ему дать, чтобы он меня не прошел».

Иванов: «В таких случаях, знаешь, как говорят: хорошо бы ручкой потрогать».

Кузьмин: «Да-да. Я думаю, ладно, сейчас у штрафной я его собью. Только я оборачиваюсь – он уже по воротам бьет. Настолько резкий, настолько техничный...» – сказал тренер «Рубина » в эфире «Ива подкаст».