  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кузьмин об игре против Месси: «В мыслях не мяч отнять, а хотя бы по ногам дать, чтобы не прошел. Оборачиваюсь – он уже по воротам бьет. Настолько резкий и техничный»
3

Кузьмин об игре против Месси: «В мыслях не мяч отнять, а хотя бы по ногам дать, чтобы не прошел. Оборачиваюсь – он уже по воротам бьет. Настолько резкий и техничный»

Олег Кузьмин поделился воспоминаниями об игре против Лионеля Месси.

Тренер и бывший защитник «Рубина» принял участие в интервью с нынешним капитаном казанцев Олегом Ивановым.

В ходе разговора он рассказал о матче с «Барселоной» (1:1) в 2010 году в рамках Лиги чемпионов.

Кузьмин: «Получилось так, что где-то в центре поля мы сошлись. Вот он на меня идет, у меня в мыслях не то, что мяч отнять, а хотя бы просто по ногам ему дать, чтобы он меня не прошел».

Иванов: «В таких случаях, знаешь, как говорят: хорошо бы ручкой потрогать».

Кузьмин: «Да-да. Я думаю, ладно, сейчас у штрафной я его собью. Только я оборачиваюсь – он уже по воротам бьет. Настолько резкий, настолько техничный...» – сказал тренер «Рубина» в эфире «Ива подкаст».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Рубина»
logoпремьер-лига Россия
logoЛионель Месси
logoРубин
logoБарселона
logoОлег Кузьмин
logoМЛС
logoСборная Аргентины по футболу
logoИнтер Майами
logoЛига чемпионов УЕФА
logoОлег Иванов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Иванов о Евро-2008: «Я там бутылочки подносил, тейп кому нужен. Семаку приносил подтейпник, чтобы он забинтовал свои ножки»
3сегодня, 17:23
Главные новости
«Ньюкасл» – «Барселона». Тонали, Левандовски, Рэшфорд играют. Онлайн-трансляция
1328 минут назадLive
Фанаты «Ман Сити» называли Хейлунда «гребаным дерьмом» во время матча с «Наполи» и пели, что Аморим больше не выиграет ни одного матча
911 минут назад
«Спартак» проиграл впервые за 8 матчей – «Ростову» в Кубке России
2511 минут назад
«Спартак» дома уступил «Ростову» – 1:2. Вахания забил на 88-й, у Ланговича 2 ассиста
17213 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову», ЦСКА уступил «Балтике» по пенальти
99314 минут назад
Ди Лоренцо получил красную в 1-м тайме матча с «Ман Сити». Капитан «Наполи» сбил Холанда возле штрафной
422 минуты назадФото
Каррагер о «Челси»: «Новые боссы пришли в третий по силе клуб АПЛ. Они потратили 2 млрд фунтов, но не приблизились к «Сити» и «Ливерпулю» – сейчас «синие» отстают еще сильнее»
743 минуты назад
Кантона призвал бойкотировать матчи с Израилем: «Россию отстранили через 4 дня после начала конфликта. Геноцид длится уже 716 дней, но Израиль все еще участвует в турнирах»
6656 минут назад
Лига чемпионов стартовала! «Барселона» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» принимает «Наполи», «Байер» сыграл вничью с «Копенгагеном»
50258 минут назадLive
Талалаев о победе над ЦСКА: «Доволен всем: качеством игры, результатом, судейством, интеллигентными болельщиками, которые весь матч поддерживали меня за спиной»
32сегодня, 18:36
Ко всем новостям
Последние новости
18-летний вратарь «Кайрата» Калмурза ногой отбил пенальти в матче ЛЧ со «Спортингом»
311 минут назадФото
«Спортинг» – «Кайрат». 1:0 – Тринкау забил, 18-летний Калмурза ногой отбил пенальти. Онлайн-трансляция
1011 минут назадLive
«Яшин всегда был фигурой номер один в спорте! В этом мощном международном имени сходилось все. Безобразие!» Экс-гимнастка Иванова о предложении переименовать трофей имени вратаря
21 минуту назад
PFA и «Челси» обсуждают ситуацию Стерлинга и Дисаси, отстраненных от работы с командой. Профсоюз хочет обеспечить игрокам оптимальные условия для тренировок
127 минут назад
Талалаев о перепалке с тренером ЦСКА Крамаренко: «Мне не было страшно за свою безопасность. Мы из 90‑х, поймем друг друга даже сейчас»
131 минуту назад
«Король Кевин». Фанаты «Ман Сити» посвятили де Брюйне баннер и скандировали его имя на матче с «Наполи»
132 минуты назадФото
«Манчестер Сити» – «Наполи». 0:0 – Ди Лоренцо удален на 21-й за фол на Холанде. Онлайн-трансляция
1234 минуты назадLive
Экс-арбитр Клаттенбург не согласен, что Та следовало удалить за фол на Педро: «В действиях Джонатана не было чрезмерной силы и агрессии. Единственное, что могло повлечь красную карточку – лишение явной возможности забить»
49 минут назад
У «Байера» победа и ничья в двух матчах при Юлманде, сменившем тен Хага
2сегодня, 18:47
Врач «Динамо» о Тюкавине: «Костя в великолепном состоянии – у него хорошая генетика»
сегодня, 18:47