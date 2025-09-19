Экс-арбитр Фернандес о подкате Берна против Кунде: «Если выдавать красные карточки за это, никто бы не доиграл матч с 22 игроками»
Экс-судья Павел Фернандес не считает чрезмерным подкат Берна против Кунде.
«Барселона» обыграла «Ньюкасл» (2:1) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
В компенсированное к первому тайму время Дэн Берн прыгнул в ноги Жюлю Кунде после того, как тот выбил мяч. Главный арбитр Гленн Нюберг показал защитнику «Ньюкасла» желтую карточку.
«Я вижу здесь много аккаунтов, призывающих к красной карточке за это действие. Берн задевает ногу Кунде.
Если выдавать красную карточку за это, никто бы не доиграл матч с 22 игроками», – написал экс-судья Фернандес в X.
Изображение: кадр из трансляции beIN SPORTS
Экс-арбитр Бурруль о подкате Берна против Кунде: «Это не красная карточка, но на грани. На кону не стояло ничего»
