Экс-арбитр Фернандес о подкате Берна против Кунде: «Если выдавать красные карточки за это, никто бы не доиграл матч с 22 игроками»

Экс-судья Павел Фернандес не считает чрезмерным подкат Берна против Кунде.

«Барселона » обыграла «Ньюкасл» (2:1) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов .

В компенсированное к первому тайму время Дэн Берн прыгнул в ноги Жюлю Кунде после того, как тот выбил мяч. Главный арбитр Гленн Нюберг показал защитнику «Ньюкасла » желтую карточку.

«Я вижу здесь много аккаунтов, призывающих к красной карточке за это действие. Берн задевает ногу Кунде.

Если выдавать красную карточку за это, никто бы не доиграл матч с 22 игроками», – написал экс-судья Фернандес в X.

Изображение: кадр из трансляции beIN SPORTS

Экс-арбитр Бурруль о подкате Берна против Кунде: «Это не красная карточка, но на грани. На кону не стояло ничего»