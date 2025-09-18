Экс-арбитр Бурруль о подкате Берна против Кунде: «Это не красная карточка, но на грани. На кону не стояло ничего»
Альфонсо Перес Бурруль оценил подкат Дэна Берна против Жюля Кунде.
«Барселона» играет в гостях с «Ньюкаслом» (2:0) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
В компенсированное время первого тайма англичанин прыгнул в ноги французу после того, как тот выбил мяч.
Главный арбитр Гленн Нюберг показал защитнику «Ньюкасла» желтую карточку. Защитник «блауграны» демонстрировал, что ему больно.
«Это не красная карточка, я думаю, он опоздал с подкатом, но это на грани. На кону ничего не стояло», – отметил экс-арбитр Бурруль в программе Marcador.
