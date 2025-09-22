  • Спортс
  • Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Адалой», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Иттихад» Бензема проведут матчи во вторник
0

Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Адалой», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Иттихад» Бензема проведут матчи во вторник

В Кубке короля Саудовской Аравии проходят матчи 1/16 финала.

В понедельник «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Адалой».

Во вторник «Аль-Наср» Криштиану Роналду в гостях встретится с «Джиддой», «Аль-Иттихад» Карима Бензема проведет матч с «Аль-Вахдой».

В среду «Аль-Кадисия» Матео Ретеги будет противостоять «Аль-Орубе».

Кубок короля Саудовской Аравии

1/16 финала

Кубок короля. 1/16 финала
22 сентября 15:35, Al-Bukiryah Club Stadium
Аль-Букирия
Не начался
Аль-Холуд
Кубок короля. 1/16 финала
22 сентября 15:45, Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium
Аль-Таи
Не начался
Аль-Халидж
Кубок короля. 1/16 финала
23 сентября 15:35, King Abdullah Sport City Stadium
Аль-Нажма
Не начался
Дамак
Кубок короля. 1/16 финала
23 сентября 15:35, Al Zulfi Stadium
Al Zulfi
Не начался
Аль-Фейха
Кубок короля. 1/16 финала
23 сентября 15:35, Ar-Rass Stadium (Al Hazm Club Stadium)
Аль-Хазем
Не начался
Неом
Кубок короля. 1/16 финала
24 сентября 18:00, Al-Jouf University Stadium
Аль-Оруба
Не начался
Аль-Кадисия
Кубок короля. 1/16 финала
21 сентября 15:30, Al-Batin FC Stadium
Аль-Батин
Завершен
2 - 2
Счет в серии пенальти 4 - 2
Аль-Иттифак
Матч окончен
Счет в серии пенальти4 : 2
Кальво
Al-Khaibary
Дуда
Кальво
Мшангама
Медран
Аль-Хатлан
Вейналдум
Аль-Сахли
Пен
Перерыв
120’
Majed Mohammed Yazid Dawran   Али
Фалетт
115’
2 доптайм
Перерыв
Salem Khaled Salem Baryan Al Nachmi   Alshammary
104’
Yousef bin Fawaz bin Hazaa Al Shammari
98’
Al-Khaibary
96’
1 доптайм
Перерыв
90’
+5’
Mohau Nkota
  Аль-Сахли
90’
+3’
Диаби   Faraj Naif Al Dhefiri
89’
87’
Хассан   Majed Mohammed Yazid Dawran
86’
Аль-Ганнам   Faris Al Ghamdi
El Manssouri   Al-Khaibary
79’
Аль-Кахтани   Yousef bin Fawaz bin Hazaa Al Shammari
79’
76’
Медран
Мпоку   Аль-Сахли
68’
Аль-Салем   Al-Sehimai
68’
62’
Глушчевич   Mohau Nkota
55’
Awad Dahal   Аль-Отайби
52’
Дуда
47’
  Вейналдум
2тайм
Перерыв
  Аль-Хатлан
40’
18’
  Хассан
Аль-Батин
Аль-Энези, Аль-Хатлан, Фалетт, Turaki Hamad Al Jalfan Al Dossari, Salem Khaled Salem Baryan Al Nachmi, Мпоку, El Manssouri, Аль-Кахтани, Мшангама, Аль-Салем, Диаби
Запасные: Falah Mohammed Falah Al Shammari, Al-Sehimai, Yousef bin Fawaz bin Hazaa Al Shammari, Alshammary, Al-Khaibary, Аль-Сахли, Rabie Badr Ali Hawsawi, Abdulrahman bin Saad Al Dhafiri, Faraj Naif Al Dhefiri
1тайм
Аль-Иттифак:
Родак, Кальво, Аль-Хатиб, Хендри, Awad Dahal, Медран, Дуда, Аль-Ганнам, Вейналдум, Глушчевич, Хассан
Запасные: Хайралла, Faris Al Ghamdi, Belal Mousa Ali Al Dawaa, Аль-Олайян, Turki bin Hafiz bin Abdullah Bakhit Ba Al Jawsh, Аль-Отайби, Маду, Али, Majed Mohammed Yazid Dawran, Mohau Nkota, Jalal bin Adel Al Salem
Подробнее
Кубок короля. 1/16 финала
21 сентября 15:35, Al Raid Club Stadium
Аль-Раэд
Завершен
0 - 1
Аль-Охдуд
Матч окончен
90’
+4’
Аль-Наджар
90’
+3’
Бассогог   Аль-Аббас
87’
Abdulaziz Saleh Al Hatila   Гюль
Omar bin Ahmed Shami   Balkhair
78’
Omar bin Ahmed Shami
76’
Аль-Юсиф   Abdullah Ibrahim Murshid Hazazi
67’
61’
Бассогог
Аль-Досари   Собель
59’
Musleh Salah Musleh Al Shaikh   Аль-Салули
59’
46’
Аль-Кайди   Аль-Салем
46’
Нарей   Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul
46’
Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi   Saleh Mussad Mubarak Al Harthi
2тайм
Перерыв
Musleh Salah Musleh Al Shaikh
45’
+3’
Jorge Alberto Lobo Mendonça
45’
+2’
43’
Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi
41’
Аль-Кайди
5’
  Нарей
Аль-Раэд
Аль-Вохаймед, Аль-Досари, Musleh Salah Musleh Al Shaikh, Аль-Юсиф, Гонсалес, Bander Hussein Y. Whaeshi, Bouzok, Omar bin Ahmed Shami, Нарваэс, Йода, Гану
Запасные: Аль-Шайхи, Собель, Mohamed Saud Al Otaibi, Tamim Khalid Al Shuqayran, Balkhair, Faisal Abdulrazaq, Abdullah Ibrahim Murshid Hazazi, Аль-Салули, Anas Mubarak Muaid Al Zahrani
1тайм
Аль-Охдуд:
Аль-Наджар, Abdulaziz Saleh Al Hatila, Гюнтер, Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri, Аль-Кайди, Петрос, Педроса, Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi, Нарей, Крамер, Бассогог
Запасные: Saleh Mussad Mubarak Al Harthi, Saif Mohammed Saleh Qawan Balhareth, Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul, Аль-Салем, Aljuhani, Гюль, Saud Salem Saud Al Yami, Saad Abdullah Al Qarni, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Mohamed bin Nayef Al Jahif, Аль-Аббас
Подробнее
Кубок короля. 1/16 финала
21 сентября 18:00, Al Majma'ah Sports City Stadium
Аль-Файсали Харма
Завершен
0 - 4
Аль-Таавун
Матч окончен
89’
  Барроу
Ндиайе   Аль-Мокрен
76’
Морато   Mohammed bin Abbas bin Rajab Al Nakhli
76’
72’
Флавио   Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi
72’
Аль-Муфрадж   Alhurayji
68’
  Мендаш
Мустафа   Ahmad Nasir Abdul Rahman Al Badah
66’
Munif bin Ahmed bin Muhammad Siddiq Dawshi   Abdullah Ibrahim Rashid Al Omar Al Dosari
66’
Рафаэл Силва
63’
52’
Аль-Муфрадж
48’
Барроу
46’
Фюльжени   Cristhoper Douglas Zambrano Méndez
46’
Мартинес   Рамос де Соуза
2тайм
Перерыв
28’
Жиротто   Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary
Барнауи
25’
Мустафа
24’
21’
  Барроу
Джахфали   Барнауи
17’
4’
  Мендаш
Аль-Файсали Харма
Аль-Хасауи, Al-Harbi, Джахфали, Рафаэл Силва, Ндиайе, Морато, Munif bin Ahmed bin Muhammad Siddiq Dawshi, Эдуардо Энрике, Мустафа, Ahmad bin Mohammed bin Ahmad Al Mhemaid, Луваннор
Запасные: Ahmad Nasir Abdul Rahman Al Badah, Mohammed bin Abbas bin Rajab Al Nakhli, Salem bin Saleh bin Salem Qaboos, Abdullah Ibrahim Rashid Al Omar Al Dosari, Hassan Al Solan, Барнауи, Malik Hamza Attia Rajih, Аль-Мокрен, Ayman Aziz Al Sahli, Abdulrahman Al Sharif, Abdullah Ibrahim Abdulaziz bin Subayt
1тайм
Аль-Таавун:
Маилсон, Аль-Муфрадж, Аль-Ахмад, Жиротто, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Фюльжени, Эль-Махдиуи, Флавио, Барроу, Мартинес, Мендаш
Запасные: Рамос де Соуза, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Turki bin Abdul Aziz bin Mohammed Al Shaifan, Февр, Alhurayji, Abdulrahman bin Salah bin Abdulrahman Al Senaid, Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Атийя, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi, Cristhoper Douglas Zambrano Méndez
Подробнее
Кубок короля. 1/16 финала
31 августа 16:00, King Abdullah Sport City Stadium
Аль-Араби
Завершен
0 - 5
Аль-Ахли Джидда
Матч окончен
90’
+3’
  Тоуни
82’
  Тоуни
Martins
80’
79’
Марез   Yaseen bin Atiah bin Yaseen Al Zahri Al Zubaidi
79’
Демирал   Бакор
Аль-Сауади
74’
Ali Tayseer Saleh Al Mayyad   Аль-Закан
72’
68’
  Аль-Рашиди
65’
Аль-Джухани   Аль-Рашиди
65’
Галено   Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef
64’
Маджраши   Saleh bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat
Abdulrahman Ibrahim Al Masoudi   Вахиб
60’
Mohamed Mastour Al Sufyani   Аль-Сауади
60’
2тайм
Перерыв
45’
+6’
  Мийо
Acosta Méndez   Mahmoud Jaafar Mahmoud Jaafar Al Bohassan
44’
31’
  Тоуни
Аль-Араби
Aqbah Al Mushawh, Turki bin Mohammed bin Yousef Al Jaadi, Martins, Абед, Ali Abdel Hadi Ahmed Daqarshawi, Aseel Ali Atiyallah Al Mawlid Al Haribi, Удо, Acosta Méndez, Mohamed Mastour Al Sufyani, Abdulrahman Ibrahim Al Masoudi, Ali Tayseer Saleh Al Mayyad
Запасные: Badr Othman Saeed Al Bishi, Вахиб, Mahmoud Jaafar Mahmoud Jaafar Al Bohassan, Mahdi Hadi Al Rashidi, Rauad Al Mutairi, Аль-Сауади, Аль-Закан, Mohammed Nabil Abdul Rab Al Shaheed Al Salem
1тайм
Аль-Ахли Джидда:
Аль-Санби, Дамс, Рожер, Демирал, Маджраши, Кессиэ, Аль-Джухани, Мийо, Галено, Марез, Тоуни
Запасные: Yaslam Balobaid, Saleh bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Аль-Рашиди, Abdullah bin Ahmad bin Abdulaziz Abdo, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah, Аль-Бурайкан, Yaseen bin Atiah bin Yaseen Al Zahri Al Zubaidi, Salman Al-Jadani, Бакор, Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка короля Саудовской Аравии

Статистика Кубка короля Саудовской Аравии

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
