Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Адалой», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Иттихад» Бензема проведут матчи во вторник

В Кубке короля Саудовской Аравии проходят матчи 1/16 финала.
В понедельник «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Адалой».
Во вторник «Аль-Наср» Криштиану Роналду в гостях встретится с «Джиддой», «Аль-Иттихад» Карима Бензема проведет матч с «Аль-Вахдой».
В среду «Аль-Кадисия» Матео Ретеги будет противостоять «Аль-Орубе».
Кубок короля Саудовской Аравии
1/16 финала
Завершен Счет в серии пенальти 4 - 2
Матч окончен
Счет в серии пенальти4 : 2
Majed Mohammed Yazid Dawran Али
Salem Khaled Salem Baryan Al Nachmi Alshammary
Yousef bin Fawaz bin Hazaa Al Shammari
Диаби Faraj Naif Al Dhefiri
Хассан Majed Mohammed Yazid Dawran
Аль-Ганнам Faris Al Ghamdi
Аль-Кахтани Yousef bin Fawaz bin Hazaa Al Shammari
Аль-Батин
Аль-Энези, Аль-Хатлан, Фалетт, Turaki Hamad Al Jalfan Al Dossari, Salem Khaled Salem Baryan Al Nachmi, Мпоку, El Manssouri, Аль-Кахтани, Мшангама, Аль-Салем, Диаби
Запасные: Falah Mohammed Falah Al Shammari, Al-Sehimai, Yousef bin Fawaz bin Hazaa Al Shammari, Alshammary, Al-Khaibary, Аль-Сахли, Rabie Badr Ali Hawsawi, Abdulrahman bin Saad Al Dhafiri, Faraj Naif Al Dhefiri
Аль-Иттифак:
Родак, Кальво, Аль-Хатиб, Хендри, Awad Dahal, Медран, Дуда, Аль-Ганнам, Вейналдум, Глушчевич, Хассан
Запасные: Хайралла, Faris Al Ghamdi, Belal Mousa Ali Al Dawaa, Аль-Олайян, Turki bin Hafiz bin Abdullah Bakhit Ba Al Jawsh, Аль-Отайби, Маду, Али, Majed Mohammed Yazid Dawran, Mohau Nkota, Jalal bin Adel Al Salem
Abdulaziz Saleh Al Hatila Гюль
Omar bin Ahmed Shami Balkhair
Аль-Юсиф Abdullah Ibrahim Murshid Hazazi
Musleh Salah Musleh Al Shaikh Аль-Салули
Нарей Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul
Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi Saleh Mussad Mubarak Al Harthi
Musleh Salah Musleh Al Shaikh
Jorge Alberto Lobo Mendonça
Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi
Аль-Раэд
Аль-Вохаймед, Аль-Досари, Musleh Salah Musleh Al Shaikh, Аль-Юсиф, Гонсалес, Bander Hussein Y. Whaeshi, Bouzok, Omar bin Ahmed Shami, Нарваэс, Йода, Гану
Запасные: Аль-Шайхи, Собель, Mohamed Saud Al Otaibi, Tamim Khalid Al Shuqayran, Balkhair, Faisal Abdulrazaq, Abdullah Ibrahim Murshid Hazazi, Аль-Салули, Anas Mubarak Muaid Al Zahrani
Аль-Охдуд:
Аль-Наджар, Abdulaziz Saleh Al Hatila, Гюнтер, Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri, Аль-Кайди, Петрос, Педроса, Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi, Нарей, Крамер, Бассогог
Запасные: Saleh Mussad Mubarak Al Harthi, Saif Mohammed Saleh Qawan Balhareth, Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul, Аль-Салем, Aljuhani, Гюль, Saud Salem Saud Al Yami, Saad Abdullah Al Qarni, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Mohamed bin Nayef Al Jahif, Аль-Аббас
Морато Mohammed bin Abbas bin Rajab Al Nakhli
Флавио Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi
Мустафа Ahmad Nasir Abdul Rahman Al Badah
Munif bin Ahmed bin Muhammad Siddiq Dawshi Abdullah Ibrahim Rashid Al Omar Al Dosari
Фюльжени Cristhoper Douglas Zambrano Méndez
Жиротто Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary
Аль-Файсали Харма
Аль-Хасауи, Al-Harbi, Джахфали, Рафаэл Силва, Ндиайе, Морато, Munif bin Ahmed bin Muhammad Siddiq Dawshi, Эдуардо Энрике, Мустафа, Ahmad bin Mohammed bin Ahmad Al Mhemaid, Луваннор
Запасные: Ahmad Nasir Abdul Rahman Al Badah, Mohammed bin Abbas bin Rajab Al Nakhli, Salem bin Saleh bin Salem Qaboos, Abdullah Ibrahim Rashid Al Omar Al Dosari, Hassan Al Solan, Барнауи, Malik Hamza Attia Rajih, Аль-Мокрен, Ayman Aziz Al Sahli, Abdulrahman Al Sharif, Abdullah Ibrahim Abdulaziz bin Subayt
Аль-Таавун:
Маилсон, Аль-Муфрадж, Аль-Ахмад, Жиротто, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Фюльжени, Эль-Махдиуи, Флавио, Барроу, Мартинес, Мендаш
Запасные: Рамос де Соуза, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Turki bin Abdul Aziz bin Mohammed Al Shaifan, Февр, Alhurayji, Abdulrahman bin Salah bin Abdulrahman Al Senaid, Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Атийя, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi, Cristhoper Douglas Zambrano Méndez
Марез Yaseen bin Atiah bin Yaseen Al Zahri Al Zubaidi
Ali Tayseer Saleh Al Mayyad Аль-Закан
Галено Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef
Маджраши Saleh bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat
Abdulrahman Ibrahim Al Masoudi Вахиб
Mohamed Mastour Al Sufyani Аль-Сауади
Acosta Méndez Mahmoud Jaafar Mahmoud Jaafar Al Bohassan
Аль-Араби
Aqbah Al Mushawh, Turki bin Mohammed bin Yousef Al Jaadi, Martins, Абед, Ali Abdel Hadi Ahmed Daqarshawi, Aseel Ali Atiyallah Al Mawlid Al Haribi, Удо, Acosta Méndez, Mohamed Mastour Al Sufyani, Abdulrahman Ibrahim Al Masoudi, Ali Tayseer Saleh Al Mayyad
Запасные: Badr Othman Saeed Al Bishi, Вахиб, Mahmoud Jaafar Mahmoud Jaafar Al Bohassan, Mahdi Hadi Al Rashidi, Rauad Al Mutairi, Аль-Сауади, Аль-Закан, Mohammed Nabil Abdul Rab Al Shaheed Al Salem
Аль-Ахли Джидда:
Аль-Санби, Дамс, Рожер, Демирал, Маджраши, Кессиэ, Аль-Джухани, Мийо, Галено, Марез, Тоуни
Запасные: Yaslam Balobaid, Saleh bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Аль-Рашиди, Abdullah bin Ahmad bin Abdulaziz Abdo, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah, Аль-Бурайкан, Yaseen bin Atiah bin Yaseen Al Zahri Al Zubaidi, Salman Al-Jadani, Бакор, Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
