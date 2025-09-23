  • Спортс
  • Суд постановил арестовать Андерсона за неуплату 165 040 евро алиментов. Экс-хавбек «МЮ» может отправиться в тюрьму на 30 дней
3

Суд постановил арестовать Андерсона за неуплату 165 040 евро алиментов. Экс-хавбек «МЮ» может отправиться в тюрьму на 30 дней

Андерсон задолжал по алиментам более 165 000 евро.

Как сообщает Globo, 3 сентября суд Порту-Алегри постановил арестовать экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» за неуплату 1 030 214,07 реалов (около 165 040 евро) алиментов детям. Год назад эта сумма составляла 333 600 реалов (около 53 600 евро). 

Андерсон может быть заключен под стражу на срок до 30 дней в условиях закрытого режима. Если в тюремной системе не окажется свободных мест, наказание может быть исполнено в «полуоткрытом» режиме – Андерсон сможет работать за пределами тюрьмы в течение дня, а к вечеру будет обязан возвращаться.

Только полная выплата долга приостанавливает исполнение ордера на арест, который действует два года.

Приговор также предусматривает автоматическое освобождение Андерсона после отбытия 30-дневного заключения. Как указано в документе, ответственный за его содержание обязан будет освободить его независимо от выдачи ордера на освобождение.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Globo
logoАндерсон
logoпремьер-лига Англия
происшествия
logoвысшая лига Бразилия
logoМанчестер Юнайтед
