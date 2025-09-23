Экс-вратарь сборной Нидерландов и «Ньюкасла» Крул завершил карьеру в 37 лет
Тим Крул больше не будет играть в футбол на профессиональном уровне.
37-летний голкипер объявил о завершении карьеры. Он находился в статусе свободного агента после ухода из «Лутона».
Воспитанник клуба «Ден Хааг» известен по выступлениям за «Ньюкасл», которому принадлежал с 2005 по 2017 год, и «Норвич Сити».
В составе сборной Нидерландов он провел 15 игр и стал первым голкипером в истории чемпионатов мира, выпущенным на замену специально на серию пенальти. Два сэйва Крула в серии с Коста-Рикой помогли его команде выйти в полуфинал ЧМ-2014.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Тима Крула
