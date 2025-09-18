Та не считает, что его следовало удалить в 1-м тайме за фол на Педро: «Если бы я ударил его по лицу, то да. Желтая карточка была правильным решением»

Джонатан Та не согласен, что заслуживал удаления в матче с «Челси».

«Бавария » обыграла лондонцев (3:1) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов . Матч обслуживала бригада судей под руководством Хосе Марии Санчеса Мартинеса .

Защитник мюнхенцев в центре поля сбил с ног Жоао Педро , бежавшего без мяча по направлению к воротам немецкой команды перед голом Коула Палмера.

После матча главный тренер «синих» Энцо Мареска заявил , что Та следовало показать красную карточку в этом эпизоде. Футболиста попросили прокомментировать это высказывание.

«Если бы я ударил его [Педро] по лицу, то да. Но нет [я этого не делал].

Я могу понять [показанную] желтую карточку, это было правильное решение», – сказал защитник «Баварии».