Та не считает, что его следовало удалить в 1-м тайме за фол на Педро: «Если бы я ударил его по лицу, то да. Желтая карточка была правильным решением»
Джонатан Та не согласен, что заслуживал удаления в матче с «Челси».
«Бавария» обыграла лондонцев (3:1) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч обслуживала бригада судей под руководством Хосе Марии Санчеса Мартинеса.
Защитник мюнхенцев в центре поля сбил с ног Жоао Педро, бежавшего без мяча по направлению к воротам немецкой команды перед голом Коула Палмера.
После матча главный тренер «синих» Энцо Мареска заявил, что Та следовало показать красную карточку в этом эпизоде. Футболиста попросили прокомментировать это высказывание.
«Если бы я ударил его [Педро] по лицу, то да. Но нет [я этого не делал].
Я могу понять [показанную] желтую карточку, это было правильное решение», – сказал защитник «Баварии».
