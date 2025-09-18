Канисарес считает фаворитами ЛЧ «ПСЖ», «Реал», «Ливерпуль» и «Барселону»: «Арсенал» на подъеме, но пока не вижу его победителем»

Сантьяго Канисарес назвал четырех фаворитов Лиги чемпионов.

Бывший вратарь «Реала », «Валенсии» и сборной Испании заявил, что на трофей претендуют «ПСЖ », «Реал», «Ливерпуль » и «Барселона ».

«Арсенал» на подъеме и создаст много проблем соперникам, но пока я не вижу его победителем», – добавил Канисарес.