Канисарес считает фаворитами ЛЧ «ПСЖ», «Реал», «Ливерпуль» и «Барселону»: «Арсенал» на подъеме, но пока не вижу его победителем»
Сантьяго Канисарес назвал четырех фаворитов Лиги чемпионов.
Бывший вратарь «Реала», «Валенсии» и сборной Испании заявил, что на трофей претендуют «ПСЖ», «Реал», «Ливерпуль» и «Барселона».
«Арсенал» на подъеме и создаст много проблем соперникам, но пока я не вижу его победителем», – добавил Канисарес.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
