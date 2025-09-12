Канисарес о Ла Лиге: «У «Барселоны» сложная задача – сохранить достигнутое в прошлом сезоне. «Реал» уязвлен и стал скромнее. У «Атлетико» начало сезона не соответствует статусу клуба»
Сантьяго Канисарес высказался о противостоянии «Реала» с «Барселоной» в Ла Лиге.
Перед «Барселоной» стоит тяжелая задача: сохранить то, чего она достигла в прошлом сезоне, а это самое сложное. И я вижу, что «Реал» уязвлен тем, что случилось в прошлом чемпионате, и стал скромнее.
Меня очень беспокоит «Атлетико», у него начало сезона не соответствует статусу клуба. Симеоне нужна реакция в футболе и качественный скачок. Думаю, у него сейчас самый сложный момент за все время в «Атлетико», – сказал экс-вратарь «Валенсии».
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости