Канисарес о Ла Лиге: «У «Барселоны» сложная задача – сохранить достигнутое в прошлом сезоне. «Реал» уязвлен и стал скромнее. У «Атлетико» начало сезона не соответствует статусу клуба»

Сантьяго Канисарес высказался о противостоянии «Реала» с «Барселоной» в Ла Лиге.

Перед «Барселоной» стоит тяжелая задача: сохранить то, чего она достигла в прошлом сезоне, а это самое сложное. И я вижу, что «Реал » уязвлен тем, что случилось в прошлом чемпионате, и стал скромнее.

Меня очень беспокоит «Атлетико», у него начало сезона не соответствует статусу клуба. Симеоне нужна реакция в футболе и качественный скачок. Думаю, у него сейчас самый сложный момент за все время в «Атлетико », – сказал экс-вратарь «Валенсии».