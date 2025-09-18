«Реал» предлагал «Ювентусу» взять Эндрика в аренду. Итальянский клуб отказался (Маттео Моретто)
«Реал» предлагал «Ювентусу» взять Эндрика в аренду.
Как сообщает Forza Juventus со ссылкой на инсайдера Маттео Моретто, разговор состоялся в начале летнего трансферного окна.
Итальянцы отказались от предложения, предварительно обсудив его внутри клуба.
В прошлом сезоне Эндрик провел 22 матча за «Реал» в Ла Лиге, зачастую выходя на замену, и забил один гол. В этом сезоне 19-летний форвард еще не играл из-за травмы бедра.
«Реал» договорился об аренде Эндрика в «Сосьедад». Сделка не состоялась из-за рецидива травмы бедра у бразильца (COPE)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Forza Juventus
