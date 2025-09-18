  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» предлагал «Ювентусу» взять Эндрика в аренду. Итальянский клуб отказался (Маттео Моретто)
6

«Реал» предлагал «Ювентусу» взять Эндрика в аренду. Итальянский клуб отказался (Маттео Моретто)

«Реал» предлагал «Ювентусу» взять Эндрика в аренду.

Как сообщает Forza Juventus со ссылкой на инсайдера Маттео Моретто, разговор состоялся в начале летнего трансферного окна.

Итальянцы отказались от предложения, предварительно обсудив его внутри клуба.

В прошлом сезоне Эндрик провел 22 матча за «Реал» в Ла Лиге, зачастую выходя на замену, и забил один гол. В этом сезоне 19-летний форвард еще не играл из-за травмы бедра.

«Реал» договорился об аренде Эндрика в «Сосьедад». Сделка не состоялась из-за рецидива травмы бедра у бразильца (COPE)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Forza Juventus
logoсерия А Италия
logoРеал Мадрид
logoЭндрик
logoЮвентус
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Челси» наибольшие траты на нынешний состав – 1,314 млрд евро. «Ман Сити», «МЮ», «Ливерпуль», «Арсенал» потратили больше миллиарда, «ПСЖ» и «Реал» в десятке, «Барса» – 15-я (CIES)
72вчера, 11:26
«Ливерпуль» – фаворит ЛЧ-2025/26 по версии суперкомпьютера Opta, «Арсенал» и «ПСЖ» – в тройке, «Ман Сити» – 4-й, «Барса» – 5-я, «Реал» – 7-й, «Бавария» – 8-я, «Ювентус» – 19-й
529 сентября, 19:25
У «Реала» самый дорогой состав в мире – 1,4 млрд евро. «Арсенал» – 2-й, «Барселона» – 5-я, «ПСЖ» – 7-й, «МЮ» – 10-й, «Милан» – 17-й, «Зенит» – 60-й, «Спартак» – 90-й, «Краснодар» – 97-й
1103 сентября, 17:57
Главные новости
Голенков о списке литературы для футболистов: «Добавил бы книгу «Как научиться играть в футбол». Мне ее подарил фотограф в «Ростове»
410 минут назад
Сперцян и Энрике – самые дорогие игроки РПЛ. Батраков и Кисляк подорожали больше всех, Жерсон и Ливай подешевели на 3 млн евро (Transfermarkt)
515 минут назад
Сын Негрейры в суде заявил, что его отец получил от «Барсы» 7,5 млн евро не за отчеты об арбитрах. Связь клуба и бывшего вице-президента CTA он назвал неэтичной
4431 минуту назад
Бруно Гимараэс: «Барса» заставила меня полюбить футбол. Ямаль – один из лучших в мире, но мы играем не против Ламина, а против «Барселоны»
638 минут назад
Фанат «Ливерпуля» о Симеоне: «Он трусоват. Не было расизма, упоминаний Фолклендской войны. Помощник плюнул в меня, я не говорил ничего, кроме «########, мы выиграли»
4348 минут назадФото
«Барса» и Spotify обсуждают новый контракт до 2030 года. Клуб хочет получать больше 65 млн евро в год, прописанных в опции продления
14сегодня, 11:02
Шмейхель об «МЮ»: «Мактоминея и Хейлунда не стоило отпускать. С Антони все иначе – он не был достаточно хорош»
18сегодня, 10:48
Александр Мостовой: «Талалаев зазвездился. У него конфликты со всеми. «Балтика» идет хорошо, но все равно играют футболисты»
27сегодня, 10:47
«Ливерпуль» царит в концовках даже в ЛЧ, «Челси» пострадал от Кейна. Разбор «Английского акцента» на ВидеоСпортсе’‘
сегодня, 10:35
«Бенфика» объявила о переговорах с Моуринью: «Будут завершены в ближайшее время»
18сегодня, 10:34
Ко всем новостям
Последние новости
Нижний Новгород создал первую в России спортивную метавселенную в Roblox
41 минуту назадИгры
Гогличидзе ошибочно диагностировали рак: «В Ростове у меня заболело бедро – анализы показали вторую степень. Жена тогда была беременна, переживали всей семьей»
253 минуты назад
Яровинский о футбольных школах в Китае: «Они взяли кальку из Японии. Много работы с мячом, все тренировки объемные – на физическую форму дают домашние задания»
2сегодня, 11:02
Макаров выбыл на 2-3 недели. У вингера «Динамо» ушиб колена и растяжение связок
8сегодня, 10:27
«Пари НН» принимает «Ахмат». Нижегородцы, приходите поддержать команду в домашнем матче!
сегодня, 10:00Реклама
Дани Алвеса обязали выплатить компенсацию «Пумас» за расторжение контракта в 2023-м на фоне обвинений в изнасиловании
3сегодня, 09:27
Канисарес о судействе в матче «Реала» и «Марселя»: «Арбитр ошибся в моментах с удалением Карвахаля и вторым пенальти. Рука была в естественном положении»
5сегодня, 09:16
Самолет «Краснодара» вылетел из Самары с опозданием в 2,5 часа. Аэропорт «Курумоч» закрывали из-за плана «Ковер»
4сегодня, 08:47
Сон сделал хет-трик за «Лос-Анджелес» в матче МЛС. У 33-летнего вингера 5 голов за 6 игр в лиге
11сегодня, 08:28
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Вейналдума в гостях у «Аль-Таавуна», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет в пятницу, «Аль-Наср» Роналду – в субботу
сегодня, 08:15