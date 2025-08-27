Помощник Морено о состоянии тренера «Сочи»: «Роберт чувствовал себя плохо во время матча. Сейчас он стабилен и под контролем врачей, угрозы жизни нет»
Помощник Роберта Морено заявил, что жизни тренера «Сочи» ничего не угрожает.
Морено стало плохо во время матча Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:4). Испанец покинул поле в сопровождении помощников, его отвели к карете скорой помощи.
Впоследствии в «Сочи» сообщили, что Морено перенес гипертонический криз.
– Что произошло с Морено?
– Он чувствовал себя плохо во время матча. Сейчас он с врачами, ему делают обследование. Нет угрозы жизни. Он стабилен, находится под контролем врачей.
Понятно, что ситуация в чемпионате не очень хорошая, нам нужно ее исправлять. Мы это и будем делать, – сказал ассистент главного тренера «Сочи» Эдуардо Докампо.
Да
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости