Помощник Морено о состоянии тренера «Сочи»: «Роберт чувствовал себя плохо во время матча. Сейчас он стабилен и под контролем врачей, угрозы жизни нет»

Помощник Роберта Морено заявил, что жизни тренера «Сочи» ничего не угрожает.

Морено стало плохо во время матча Фонбет Кубка России с «Краснодаром » (2:4). Испанец покинул поле в сопровождении помощников, его отвели к карете скорой помощи.

Впоследствии в «Сочи» сообщили, что Морено перенес гипертонический криз .

– Что произошло с Морено?

– Он чувствовал себя плохо во время матча. Сейчас он с врачами, ему делают обследование. Нет угрозы жизни. Он стабилен, находится под контролем врачей.

Понятно, что ситуация в чемпионате не очень хорошая, нам нужно ее исправлять. Мы это и будем делать, – сказал ассистент главного тренера «Сочи » Эдуардо Докампо .