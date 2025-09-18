Месси и «Интер Майами» близки к продлению контракта. Сделку завершат в ближайшее время
Лионель Месси подпишет новый контракт с «Интер Майами».
38-летний форвард и клуб МЛС близки к заключению нового соглашения сроком на несколько лет, сообщает ESPN. Стороны находятся на завершающей стадии переговоров, осталось согласовать лишь несколько деталей. Сделка будет заключена в ближайшее время.
Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. В этом сезоне МЛС аргентинец забил 20 голов и отдал 9 результативных передач в 21 матче. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости