Месси забил победный гол и сделал ассист в матче с «Сиэтлом» (3:1). У форварда 28+12 за «Интер Майами» в 36 играх сезона
Лионель Месси забил победный гол и сделал ассист в матче с «Сиэтлом» (3:1).
Всего в 21 игре текущего чемпионата МЛС на счету форварда «Интер Майами» 20 мячей и 9 результативных передач.
В 36 матчах сезона во всех турнирах за флоридский клуб 38-летний аргентинец забил 28 голов и сделал 12 ассистов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
