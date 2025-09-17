Месси забил победный гол и сделал ассист в матче с «Сиэтлом» (3:1). У форварда 28+12 за «Интер Майами» в 36 играх сезона

Лионель Месси забил победный гол и сделал ассист в матче с «Сиэтлом» (3:1).

Всего в 21 игре текущего чемпионата МЛС на счету форварда «Интер Майами » 20 мячей и 9 результативных передач.

В 36 матчах сезона во всех турнирах за флоридский клуб 38-летний аргентинец забил 28 голов и сделал 12 ассистов.