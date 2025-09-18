Мусаев об открытии аэропорта в Краснодаре: «Это облегчило организационные моменты. Вылетели на день позже и проведем на один день меньше на выезде»

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил открытие аэропорта в Краснодаре.

Аэропорт возобновил работу 11 сентября спустя 3,5 года.

— Открытие аэропорта скорректировало ваши графики?

— Нет, практически не скорректировало. Лишь чуть облегчило организационные моменты. Вылетели на день позже и проведем на один день меньше на выезде.

К сожалению, сегодня уже вылететь не успеем, потому что аэропорт закрывают вечером. Поэтому вернемся домой завтра [в четверг], – сказал Мусаев после гостевого матча с «Крыльями Советов» (2:1) в Фонбет Кубке России.