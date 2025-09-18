  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мусаев об открытии аэропорта в Краснодаре: «Это облегчило организационные моменты. Вылетели на день позже и проведем на один день меньше на выезде»
0

Мусаев об открытии аэропорта в Краснодаре: «Это облегчило организационные моменты. Вылетели на день позже и проведем на один день меньше на выезде»

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил открытие аэропорта в Краснодаре.

Аэропорт возобновил работу 11 сентября спустя 3,5 года.

— Открытие аэропорта скорректировало ваши графики?

— Нет, практически не скорректировало. Лишь чуть облегчило организационные моменты. Вылетели на день позже и проведем на один день меньше на выезде. 

К сожалению, сегодня уже вылететь не успеем, потому что аэропорт закрывают вечером. Поэтому вернемся домой завтра [в четверг], – сказал Мусаев после гостевого матча с «Крыльями Советов» (2:1) в Фонбет Кубке России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
logoМурад Мусаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мурад Мусаев: «Крылья» были первые в таблице, они нас обыграли в Краснодаре. Важно было победить. Очень сложная игра, в концовке поджали нас»
3вчера, 17:43
У «Краснодара» 8 побед и ничья в 9 последних матчах, общий счет – 26:6. Дальше – «Зенит»
16вчера, 16:55
«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» на выезде – 2:1. Дуглас и Козлов забили, гол Кордобы отменили из-за офсайда
18вчера, 16:54
Главные новости
Хотим делать лучшую медийную и нативную рекламу – опытные аккаунт-менеджеры, откликайтесь на вакансию!
2 минуты назадВакансия
Джейми Каррагер: «Кейн – один из величайших бомбардиров в истории футбола. Лучший нападающий в истории Англии»
2 минуты назад
Джикия о карьере в РПЛ: «Я доволен. Выиграл чемпионат, Кубок, Суперкубок, кубок «Матч ТВ» брали раз 5. Достаточно интересная карьера и жизнь у бедолаги из Балашихи»
27 минут назад
Хавбек «Краснодара» Дуглас: «Чемпионаты России и Франции на одном уровне. И там, и здесь игроки очень высокого качества – я не вижу особой разницы»
221 минуту назад
Россия поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА. Испания стала лидером, Франция – вторая, Аргентина опустилась на 3-е место, Германия выбыла из десятки
1626 минут назад
Месси и «Интер Майами» близки к продлению контракта. Сделку завершат в ближайшее время
539 минут назад
Салах забил 48-й гол в ЛЧ и делит 12-е место в истории с Шевченко и Златаном. Рекорд у Роналду – 140
3251 минуту назад
«Талалаев творит магию, но топ-клубы ищут каких-то кудесников и волшебников за бугром». Даев о тренере «Балтики»
40сегодня, 07:16
Лига чемпионов стартовала! «Барселона» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» примет «Наполи», «Байер» против «Копенгагена»
40сегодня, 07:10
Игрок какого клуба лидирует по количеству голов в финалах Кубка? Узнайте в Кубке огня
сегодня, 07:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Самолет «Краснодара» вылетел из Самары с опозданием в 2,5 часа. Аэропорт «Курумоч» закрывали из-за плана «Ковер»
15 минут назад
Сон сделал хет-трик за «Лос-Анджелес» в матче МЛС. У 33-летнего вингера 5 голов за 6 игр в лиге
734 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Вейналдума в гостях у «Аль-Таавуна», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет в пятницу, «Аль-Наср» Роналду – в субботу
47 минут назад
«С Челестини ЦСКА взял Суперкубок и поборется за чемпионство». Роша об армейцах
сегодня, 07:57
«Спортинг» – «Кайрат». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
4сегодня, 07:26
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
11сегодня, 06:55
Рапопорт о Жерсоне: «Стоит тех денег, что «Зенит» за него заплатил, но у бразильцев всегда сложности с адаптацией»
2сегодня, 06:45
«Манчестер Сити» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
6сегодня, 06:32
«Копенгаген» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
сегодня, 05:44
Для Джикии переход в «Антальяспор» – вызов: «В 31 год впервые попробовал себя в зарубежном чемпионате — все в новинку»
6сегодня, 05:33