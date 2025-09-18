Мусаев об открытии аэропорта в Краснодаре: «Это облегчило организационные моменты. Вылетели на день позже и проведем на один день меньше на выезде»
Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил открытие аэропорта в Краснодаре.
Аэропорт возобновил работу 11 сентября спустя 3,5 года.
— Открытие аэропорта скорректировало ваши графики?
— Нет, практически не скорректировало. Лишь чуть облегчило организационные моменты. Вылетели на день позже и проведем на один день меньше на выезде.
К сожалению, сегодня уже вылететь не успеем, потому что аэропорт закрывают вечером. Поэтому вернемся домой завтра [в четверг], – сказал Мусаев после гостевого матча с «Крыльями Советов» (2:1) в Фонбет Кубке России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
