У «Краснодара» 8 побед и ничья в 9 последних матчах, общий счет – 26:6. Дальше – «Зенит»
«Краснодар» продлил серию без поражений до 9 матчей.
Команда Мурада Мусаева обыграла «Крылья Советов» в гостях в FONBET Кубке России – 2:1.
С начала августа действующие чемпионы России провели 9 матчей. В них они одержали 8 побед с общим счетом 25:5 и сыграли вничью с ЦСКА (1:1).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
