Экс-судья Бурруль о Гризманне при 1-м голе «Атлетико»: «Он не был в офсайде – мяч катился в другую сторону, и это его спасает»

Экс-судья Бурруль оценил первый гол «Атлетико» в матче ЛЧ с «Ливерпулем» (2:3).

На 45-й минуте хавбек мадридцев Маркос Льоренте при счете 0:2 забил в тот момент, когда его одноклубник Антуан Гризманн находился перед воротами мерсисайдцев, но не влиял на эпизод, двигаясь в противоположную от мяча сторону.

«Он не был в офсайде, поскольку мяч катился в другую сторону, и это его спасает», – сказал Альфонсо Перес Бурруль .

Матч обслуживал арбитр Маурицио Мариани.