Симеоне про 2:3 с «Ливерпулем»: «Гол ван Дейка оставил горький привкус, но если проигрывать, то так»
Диего Симеоне огорчен голом, пропущенным от «Ливерпуля» (2:3) на 92-й минуте.
«Команда начала не лучшим образом, нам не повезло с первым голом, который смешал нам все карты. Второй гол был великолепным.
После этого команда начала выравнивать игру. Мы завершили первый тайм голом Маркоса Льоренте, который вселял надежду на камбэк. Во втором тайме мы прибавляли и держали игру в подвешенном состоянии. Счет стал 2:2, но потрясающий гол Вирджила ван Дейка оставил горький привкус от поражения.
Боевой дух был таким, как нужно. Многие молодые игроки только вливаются. Мы приехали на великолепный стадион и играли против команды, которая отлично атакует. Поначалу ничего хорошего не предвиделось, но если нам суждено проиграть, то пусть это будет так», – сказал главный тренер «Атлетико».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
