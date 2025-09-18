Симеоне про 2:3 с «Ливерпулем»: «Гол ван Дейка оставил горький привкус, но если проигрывать, то так»

Диего Симеоне огорчен голом, пропущенным от «Ливерпуля» (2:3) на 92-й минуте.

«Команда начала не лучшим образом, нам не повезло с первым голом, который смешал нам все карты. Второй гол был великолепным.

После этого команда начала выравнивать игру. Мы завершили первый тайм голом Маркоса Льоренте , который вселял надежду на камбэк. Во втором тайме мы прибавляли и держали игру в подвешенном состоянии. Счет стал 2:2, но потрясающий гол Вирджила ван Дейка оставил горький привкус от поражения.

Боевой дух был таким, как нужно. Многие молодые игроки только вливаются. Мы приехали на великолепный стадион и играли против команды, которая отлично атакует. Поначалу ничего хорошего не предвиделось, но если нам суждено проиграть, то пусть это будет так», – сказал главный тренер «Атлетико ».