«Ювентус» может подписать Бернарду как свободного агента в 2026-м. Туринцы связывались с агентами хавбека «Сити»

«Ювентусу» нравится Бернарду Силва.

Tuttosport сообщает, что менеджеры туринцев рассматривают возможность подписать полузащитника «Манчестер Сити » в качестве свободного агента летом 2026 года. Они уже контактируют с представителями португальца, наводя справки.

Отмечается, что Силва начнет думать о будущем весной, сейчас он сосредоточен на сезоне.

Хавбек играет за «Ман Сити» с сезона-2017/18. Его статистику можно изучить здесь .