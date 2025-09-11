  • Спортс
1

Кандидат в президенты «Бенфики» Лопеш хочет подписать Бернарду зимой: «Контракт готов. На этом мы не остановимся»

Кандидат в президенты «Бенфики» в случае победы намерен подписать Бернарду Силву.

Контракт 31-летнего хавбека с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2026 года. Бернарду – воспитанник лиссабонского клубаа. Выборы главы «Бенфики» пройдут 25 октября.

«Могу подтвердить, что контракт для Бернарду готов. Я правда хочу подписать его в январе. Он олицетворяет все, что я хочу видеть в «Бенфике»: идентичность, победные традиции, и он большой поклонник «Бенфики». 

Могу вас заверить, что на этом мы не остановимся», – сказал Жоау Лопеш.

