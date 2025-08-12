  • Спортс
3

Бернарду Силва: «Сити» даже не пытался бороться за титул – чувствуем вину. Но мы научились ценить то, чего добились, 6 побед за 7 лет – сумасшедшее достижение, такого может не повториться»

Бернарду Силва заявил о намерении «Манчестер Сити» биться за чемпионство.

«Дело не в победе или поражении, а в борьбе за титул. Мы даже не пытались [в прошлом сезоне].

Думаю, с точки зрения эмоций мы вернулись. Мы снова голодны.

Я ненавижу проигрывать. С товарищами надо быть честным. Думаю, мы получили хороший опыт, мы научились ценить то, чего добивались в прошлом, и это было не что-то рядовое. Шесть титулов за семь лет – это сумасшедшее достижение, такого, возможно, больше не повторится.

Сильно, я бы сказал, чувство вины. Оно есть у каждого футболиста, у тренера – из-за того, что мы не смогли преодолеть все сложности. Мы хотим нормализовать ситуацию, а нормальная ситуация для этого клуба – это борьба за все трофеи», – сказал полузащитник.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Сити
logoБернарду Силва
logoпремьер-лига Англия
