Хвича признан лучшим игроком матча с «Аталантой». Вингер «ПСЖ» забил гол на 39-й

Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком матча с «Аталантой».

«ПСЖ » разгромил итальянцев (4:0) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Грузинский вингер забил гол на 39-й минуте, сделав счет 2:0 в пользу своей команды. Еще по одному голу забили Маркиньос, Нуну Мендеш и Гонсалу Рамуш.

«Хвича провел отличный матч, блестяще проявил себя в единоборствах один на один и забил отличный индивидуальный гол.

Он создал множество моментов и постоянно представлял угрозу своим дриблингом», – говорится на сайте УЕФА.

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.