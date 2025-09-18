2

Хвича признан лучшим игроком матча с «Аталантой». Вингер «ПСЖ» забил гол на 39-й

Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком матча с «Аталантой».

«ПСЖ» разгромил итальянцев (4:0) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Грузинский вингер забил гол на 39-й минуте, сделав счет 2:0 в пользу своей команды. Еще по одному голу забили Маркиньос, Нуну Мендеш и Гонсалу Рамуш.

«Хвича провел отличный матч, блестяще проявил себя в единоборствах один на один и забил отличный индивидуальный гол.

Он создал множество моментов и постоянно представлял угрозу своим дриблингом», – говорится на сайте УЕФА.

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт УЕФА
logoсерия А Италия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoАталанта
logoУЕФА
logoХвича Кварацхелия
