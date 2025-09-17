Анри об «Арсенале» и АПЛ: «Будет битва с «Ливерпулем», но «Сити» нельзя списывать со счетов. Если хочешь победить их и завоевать титул, нельзя выходить на игру с мыслью: «Давайте не проиграем»

Тьерри Анри считает, что для золота АПЛ «Арсеналу» необходим победный настрой.

«Я знаю, что люди будут говорить о титуле. Я думаю, что это будет битва между «Ливерпулем » и «Арсеналом ». Пока нельзя списывать «Манчестер Сити » со счетов, они пробуют что-то новое с новыми игроками.

Но когда играешь за титул, нужно идти и завоевывать его. А не выходить, чтобы не проиграть матчи. Если хочешь победить «Ливерпуль» или «Манчестер Сити», нужно идти и биться, нельзя выходить на игру с мыслью: «Давайте не проиграем».

Если хочешь выиграть чемпионат, в мое время нужно было воспринимать так «Манчестер Юнайтед », нельзя просто пойти и сказать: «Посмотрим, сможем ли мы сыграть вничью», – заявил экс-нападающий «Арсенала» в эфире CBS Sports.

Анри об «Арсенале»: «Ни у кого нет такого глубокого состава, у них почти две команды. В этом году просто необходимо что-то выиграть, от этого не скроешься»