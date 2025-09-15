«Ливерпуль» – подавляющий фаворит АПЛ по версии Opta, «Арсенал» – 2-й, «Сити» – 3-й, «Челси» – 4-й. Вылет «МЮ» в 91 раз вероятнее, чем чемпионство

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на итоги сезона АПЛ.

После четырех туров таблицу чемпионата с 12 очками возглавляет «Ливерпуль». Далее идут «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Борнмут» – у них по 9 баллов. «Челси» замыкает пятерку с 8 очками.

«Ливерпуль» считается подавляющим фаворитом на титул по версии Opta с вероятностью 52,93%. Вторым идет «Арсенал» (25,79%), третьим – «Ман Сити» (7,4%), четвертым – «Челси» (7,31%). Шансы остальных команд – менее 2%.

Вероятность чемпионства «МЮ» – 0,13%. Команда Рубена Аморима, набравшая 4 очка в 4 матчах, идет 14-й и в таблице АПЛ, и в рейтинге Opta.

Вылет «Юнайтед» оценивается в 11,84%, что в 91 раз вероятнее, чем чемпионство.

