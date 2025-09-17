Президент «Бешикташа» о Жедсоне в «Спартаке»: «Мы получили 26 млн евро и 2 млн в виде бонусов. Это самая дорогая продажа в истории клуба»
Президент «Бешикташа» высказался о стоимости трансфера Жедсона Фернандеша.
Сообщалось, что этим летом «Спартак» заплатил турецкому клубу 20,78+7,27 млн евро за хавбека. Трансфер португальца стал самым дорогим в истории красно-белых.
«Пожалуй, единственный игрок, уход которого действительно расстроит наших болельщиков, – это Жедсон. Решающим фактором стало его решительное желание уйти.
Мы урегулировали ситуацию с «Бенфикой» и выкупили оставшуюся половину его контракта за 10 миллионов евро. Мы оформили переход в московский «Спартак», получив 26 миллионов евро за трансфер и 2 миллиона евро в виде бонусов.
Мы также получим 10% от перепродажи. Это была самая дорогая продажа игрока в истории «Бешикташа», – сказал Сердал Адали.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Sports Digitale
