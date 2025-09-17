  • Спортс
  «Возмущен политическими проститутками, пытающимися нагадить России. Англичанам стоит понять – изменить историю невозможно». Кавазашвили о предложении переименовать трофей Яшина
«Возмущен политическими проститутками, пытающимися нагадить России. Англичанам стоит понять – изменить историю невозможно». Кавазашвили о предложении переименовать трофей Яшина

Анзор Кавазашвили отреагировал на возможное переименование трофея Яшина.

Ранее появилась информация, что представители Англии в кулуарах исполкома УЕФА предложили переименовать приз лучшему вратарю года от France Football, носящий имя Льва Яшина.

В качестве альтернативы назывались имена англичанина Гордона Бэнкса и итальянца Дино Дзоффа.

«Предложение переименовать приз Яшина? Англичанам стоит понять, что изменить историю невозможно. Как бы они ни изгалялись, это ничего не даст.

Предложили переименовать приз лучшему вратарю года от France Football, носящий имя Льва Яшина? Возможно, украинцы и прибалты это и поддержат, но Яшин настолько легендарен, что большинство голосов эта инициатива никогда не наберет.

Я возмущен этими политическими проститутками, которые пытаются постоянно нагадить России. Это же провокация. Англичанам бы лучше сохранять свое прежнее реноме великой страны. Своими позорными предложениями они опускают себя ниже плинтуса», – сказал бывший вратарь сборной СССР. 

