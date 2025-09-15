Мостовой уверен, что Станкович доработает до конца сезона: «Бюджет, состав, защита – все есть. Красно‑белые поднимутся, а если нет, то я пойду в «Спартак»
Александр Мостовой уверен, что Деян Станкович доработает сезон в «Спартаке».
В 8-м туре Мир РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Динамо» – 2:2. «Спартак» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.
– Деян Станкович доработает до конца сезона?
– Доработает. Потому что у «Спартака» запас по таблице, бюджет, состав, защита – все есть. Красно‑белые поднимутся, а если нет, то я пойду в «Спартак», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
