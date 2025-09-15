  • Спортс
  Мостовой уверен, что Станкович доработает до конца сезона: «Бюджет, состав, защита – все есть. Красно‑белые поднимутся, а если нет, то я пойду в «Спартак»
Мостовой уверен, что Станкович доработает до конца сезона: «Бюджет, состав, защита – все есть. Красно‑белые поднимутся, а если нет, то я пойду в «Спартак»

Александр Мостовой уверен, что Деян Станкович доработает сезон в «Спартаке».

В 8-м туре Мир РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Динамо» – 2:2. «Спартак» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. 

– Деян Станкович доработает до конца сезона?

– Доработает. Потому что у «Спартака» запас по таблице, бюджет, состав, защита – все есть. Красно‑белые поднимутся, а если нет, то я пойду в «Спартак», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoМатч ТВ
