Александр Мостовой уверен, что Деян Станкович доработает сезон в «Спартаке».

В 8-м туре Мир РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Динамо» – 2:2. «Спартак» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

– Деян Станкович доработает до конца сезона?

– Доработает. Потому что у «Спартака » запас по таблице, бюджет, состав, защита – все есть. Красно‑белые поднимутся, а если нет, то я пойду в «Спартак», – сказал бывший полузащитник сборной России.