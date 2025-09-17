Директор «Марселя» Бенатия о 2-м пенальти «Реала»: «Такое поражение раздражает. Очень суровое наказание, мы видим контакт руки с мячом, но футболист делал подкат, играл в мяч»
Медхи Бенатия недоволен назначением 2-го пенальти в матче «Марселя» и «Реала».
Мадридский клуб одержал победу в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:1). Оба гола «Реал» забил с пенальти – дважды отличился Килиан Мбаппе.
Второй 11-метровый был назначен на 79-й минуте за попадание мяча в руку Факундо Медине, который в подкате пытался отобрать его у Винисиуса Жуниора.
«Это немного суровое наказание. Я не хочу говорить, что это выдуманный пенальти, потому что мы видим контакт руки с мячом. Но игрок делал подкат, он играл в мяч...
Мы видим, что он играл в мяч и, когда он находился на земле, мяч слегка коснулся его руки. Мне это кажется очень суровым наказанием. Я могу ошибаться, но такое поражение немного раздражает», – сказал спортивный директор «Марселя».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
