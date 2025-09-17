Казанский о ВАР: «Выбрасывать все это надо к чертовой матери, это убивает игру. Отмотать на несколько секунд назад, найти там нарушение правил – вообще отвратительно»
Денис Казанский недоволен работой ВАР в Мир РПЛ.
«Мы обсуждаем каждый тур, что вот опять ВАР, и это тот самый момент, когда ты уже ничего не празднуешь. И здесь вроде бы пенальти, а потом находят там несколько секунд назад.
Надо все это к чертовой матери выбрасывать, мне кажется, потому что это прям совсем вообще убивает игру. По крайней мере, такие вещи, как отмотать пленку на несколько секунд назад и найти там нарушение правил, наступ. Вот это, мне кажется, прям вообще отвратительно.
Ладно – замедляет игру, так оно меняет игру и в худшую сторону. Мне вообще не нравится», – сказал комментатор в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
