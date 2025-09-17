«Ньюкасл» интересуется Майну на фоне желания хавбека покинуть «МЮ» из-за недостатка игрового времени (Talksport)
«Ньюкасл» проявляет интерес к Кобби Майну.
Главный тренер «сорок» Эдди Хау является поклонником Майну. Как передает Talksport, «Ньюкасл» рассматривает трансфер англичанина зимой, если 21-летний игрок продолжит оставаться вне основного состава «МЮ».
Сообщается, что даже партнеры Майну удивлены недостатком доверия со стороны Рубена Аморима. Полузащитник сыграл в трех из пяти матчей «Манчестер Юнайтед» во всех соревнованиях в этом сезоне, но лишь раз вышел в стартовом составе – в проигранном матче Кубка лиги против «Гримсби Таун».
Майну пытался покинуть клуб в летнее окно из-за недостатка игровых минут, но «Юнайтед» заблокировал все предложения по своему воспитаннику.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Talksport
