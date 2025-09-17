  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ньюкасл» интересуется Майну на фоне желания хавбека покинуть «МЮ» из-за недостатка игрового времени (Talksport)
4

«Ньюкасл» интересуется Майну на фоне желания хавбека покинуть «МЮ» из-за недостатка игрового времени (Talksport)

«Ньюкасл» проявляет интерес к Кобби Майну.

Главный тренер «сорок» Эдди Хау является поклонником Майну. Как передает Talksport, «Ньюкасл» рассматривает трансфер англичанина зимой, если 21-летний игрок продолжит оставаться вне основного состава «МЮ».

Сообщается, что даже партнеры Майну удивлены недостатком доверия со стороны Рубена Аморима. Полузащитник сыграл в трех из пяти матчей «Манчестер Юнайтед» во всех соревнованиях в этом сезоне, но лишь раз вышел в стартовом составе – в проигранном матче Кубка лиги против «Гримсби Таун».

Майну пытался покинуть клуб в летнее окно из-за недостатка игровых минут, но «Юнайтед» заблокировал все предложения по своему воспитаннику. 

«Бавария» против «Челси». Кто победит?4108 голосов
БаварияБавария
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Talksport
logoКобби Майну
logoРубен Аморим
logoМанчестер Юнайтед
logoЭдди Хау
возможные трансферы
logoНьюкасл
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пол Скоулз: «Если «МЮ» не пытался подписать Доннарумму, это преступление. Им правда нужно было проиграть «Гримсби», чтобы понять, что Онана недостаточно хорош?»
21вчера, 11:40
Аморим о Майну вне старта «МЮ»: «Я очень верю в Кобби, но одного таланта недостаточно. Он может играть гораздо лучше. Я ожидаю от него большего и дам возможности, как и другим»
1914 сентября, 10:35
Аморим был «в ярости» из-за того, что «МЮ» не подписал Галлахера. Тренер хотел, чтобы клуб отпустил Майну в аренду (TEAMtalk)
194 сентября, 18:42
Главные новости
Пеп не считает «Ман Сити» претендентом на победу в ЛЧ: «Очевидно, нет. Просто насладимся моментом. Счастливы быть здесь»
411 минут назад
Моуринью и «Бенфика» подпишут контракт на два года. Тренер приступит к работе на этой неделе – Жозе досрочно завершил отпуск (A Bola)
1225 минут назад
«МЮ» отчитался о рекордной выручке в 2025 финансовом году – 666,5 млн фунтов. Убыток – 33 млн, несмотря на самые высокие коммерческие доходы в истории клуба
1634 минуты назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Краснодар» в гостях у «Крыльев», «Зенит» сыграет с «Ахматом», «Динамо» против «Сочи»
8436 минут назад
Представители Англии предложили переименовать трофей имени Яшина на исполкоме УЕФА (Sport24)
48сегодня, 11:38
Тренер в Испании получил 61 год тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетними футболистками. Мужчина целовал девушек, шлепал по ягодицам, хранил у себя их нижнее белье
55сегодня, 11:31
У «Челси» наибольшие траты на нынешний состав – 1,314 млрд евро. «Ман Сити», «МЮ», «Ливерпуль», «Арсенал» потратили больше миллиарда, «ПСЖ» и «Реал» в десятке, «Барса» – 15-я (CIES)
40сегодня, 11:26
Пол Мерсон: «Амориму идеально подошел бы «Челси». Его система совершенно не подходит этому составу «МЮ»
11сегодня, 11:07
Лига чемпионов стартовала! «Ливерпуль» против «Атлетико», «Бавария» сыграет с «Челси», «ПСЖ» примет «Аталанту», «Интер» в гостях у «Аякса»
25сегодня, 08:08
«Бавария» или «Челси»? Угадывайте победу в матчах Лиги чемпионов в Пикере Спортса’’
сегодня, 11:00Телеграм
Ко всем новостям
Последние новости
«Сочи» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
37 минут назад
«Зенит» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
57 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Ульсан» обыграл «Чэнду Жунчэн», «Шанхай Порт» против «Виссел Кобе»
826 минут назадLive
Родриго о слухах про уход из «Реала»: «Летом меня каждую неделю отправляли в другую команду – мы даже шутили с родителями и друзьями. Знал, что останусь. Я все еще дома»
247 минут назад
«Зенит» выложил вирусный мем со звонком экс-победителя ЧМ по Доте
351 минуту назадВидео
Агент Джексона заявил, что форвард не вернется в «Челси» после аренды: «У Николаса были не лучшие отношения с Мареской. «Бавария» – наш приоритет»
10сегодня, 11:22
Стартовала предзагрузка футбольного симулятора EA Sports FC 26 Ultimate Edition
сегодня, 10:59
Парти не признает себя виновным по всем пяти пунктам обвинений в изнасилованиях
3сегодня, 09:52
«Реал Сосьедад» о возможной аренде Захаряна в «Динамо»: «Предложений нет. В будущем он станет для нас ключевым игроком!»
9сегодня, 09:40
«Зенит» просто забрасывает деньгами, а ЦСКА пытается приобрести перспективных игроков, которых можно будет продать с выгодой». Хомуха о трансферах клубов
39сегодня, 09:27