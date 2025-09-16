Пол Скоулз: «Если «МЮ» не пытался подписать Доннарумму, это преступление. Им правда нужно было проиграть «Гримсби», чтобы понять, что Онана недостаточно хорош?»

Пол Скоулз раскритиковал трансферную кампанию «Манчестер Юнайтед».

«Какая бы пара полузащитников не выходила на поле – Каземиро , Бруну [Фернандеш], Майну , – какое сочетание игроков он [Аморим] бы ни пробовал, похоже, ничего не получается. Это большая проблема. Все лето я думал, что приоритетной целью является подписание центрального полузащитника, который может контролировать ход игры.

С вратарем тоже была серьезная проблема. Им правда нужно было проиграть «Гримсби» [в Кубке Англии], чтобы понять, что Онана недостаточно хорош? Если «Манчестер Юнайтед» не пытался подписать Джанлуиджи Доннарумму , когда он стал доступен, – это преступление.

Скауты сосредоточились на подписании форвардов. Эта линия действительно требовала укрепления, но нужно ли было подписывать сразу троих игроков? Я в этом не уверен», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».