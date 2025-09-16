Семшов о совмещении постов Карпиным: «Это ему не мешает. Мы просто начинаем искать там, где не нужно. Без него «Динамо» занималось по его программе»

Игорь Семшов заявил, что Валерию Карпину не мешает совмещение постов.

После 8 туров в Мир РПЛ московское «Динамо » под руководством главного тренера сборной России Валерия Карпина занимает 9-е место в таблице с 9 очками.

«Совмещение постов главного тренера сборной и «Динамо» не мешает Карпину. Это просто мы начинаем искать там, где не нужно.

У Карпина была неделя после возвращения со сборной. Без него команда занималась по программе, которую он дал своим помощникам,» – сказал бывший игрок сборной России.